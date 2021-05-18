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疫情延燒 如何斜槓接案繼續賺錢？ 有肌勵今晚八點線上直播

聯合新聞網 / 張念慈
「有肌勵」將在今晚八點線上直播，邀請斜槓工作者陳怡雯來分享她的經驗。
「有肌勵」將在今晚八點線上直播，邀請斜槓工作者陳怡雯來分享她的經驗。

疫情延燒，許多產業紛紛停止營業，不少人經濟面臨重大衝擊，但也有許多擁有多重工作能力的斜槓族群，在這波失業浪潮下，反而能夠繼續擁有穩定收入。

到底他們怎麼辦到的？斜槓人生要怎麼樣經營才對？

女性最大健身社群「有肌勵」將在今晚八點線上直播，邀請到遠端與接案經歷5年的陳怡雯，來分享她的斜槓人生，以及在家接案的成功心法。

｢有肌勵｣是女性專屬健身夥伴，提供健身資訊、健康方法，更提供滿滿的鼓勵和正能量，給女性肌力，也給女性激勵，讓姐妹們的健身路上，不孤單！

YT：有肌勵https://pse.is/UYA9X

Fb：https://www.facebook.com/udnGpower

IG：https://www.instagram.com/udnGpower

社團：女性專屬|健身的我超美

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