18歲女大生車禍毀容、斷三肢！走路重新學 五年後站上健美舞台

18歲，高中剛畢業，一切正好的年紀。

台東女孩楊佳珍卻在前往牽新機車的路上，發生了改變一生的嚴重車禍。

楊佳珍說，車禍後宛若新生，連走路都要重新學，但是樂觀、不服輸的她，透過健身幫助復健。

如今，她成為了健身教練，今年更兩度站上健身比賽的舞台！

想哭也不能哭的日子

楊佳珍接受女性健身社群「有肌勵」的採訪，分享她這五年來，正向面對人生意外的勵志故事。

說起18歲的那場車禍，楊佳珍仍餘悸猶存，當時她坐在男友機車後座，遇上一台汽車無預警右轉。

楊家珍說，她的左小腿就這樣硬生生被兩台車當場夾斷！

接著在機車倒下後，右側身體和地板強烈摩擦，造成右半臉粉碎性骨折，連眼球都往下掉，右腳膝蓋整個撞開、右手也斷了兩根骨頭。

在加護病房昏迷了三天，清醒後發現這原來不是夢，但是因為眼球受傷，連大哭一場的權利都沒有。

我是不是很奇怪？

四肢有三肢都斷了、右半臉整個毀容，才準備升上大一的楊佳珍，在這一年領到了重大傷病卡。

她忍不住想，會不會一輩子就這樣了。

車禍兩個月後，楊佳珍跛腳邁進大學校園，看著同學們用心打扮，盡情享受大學新鮮人生活的同時，自己卻為了遮掩傷痕，只敢穿著長棉褲、戴上眼鏡素顏登場。

身體受傷後，心裡也受傷了。

只要有人多看兩眼，她就會自卑地想人家是不是覺得她很奇怪。

楊佳珍說，當時急著想逼自己趕快好，媽媽定了一大箱豬腳湯，她照三餐喝，結果大一那年胖到人生巔峰64公斤，最後連褲子也穿不下，只能穿裙子。

她意識到再這樣下去只會更消極，決定要開始運動。

健身幫助長骨頭

楊佳珍說，運動的目的除了減肥以外，剛好當時醫生也建議她透過肌力訓練，刺激骨頭的成長。

於是她鼓起勇氣加入了健身房，只是剛開始和許多人一樣，只敢用跑步機慢跑，想要嘗試其他器材，卻因爲害怕不會用、擔心別人看⋯⋯種種原因卻步了。

結果第一個月只去了三次。

重新下定決心再次踏入健身房，她決定直接去問教練課，楊佳珍說，她還記得當時因為全身裝滿鋼釘，連量inbody數據都測不準。

後續的訓練也是困難重重，兩邊膝蓋都有鋼釘，連深蹲都會痛；另外只要天氣一變冷，全身也會開始疼痛，在訓練上非常困難。

然而運動帶來的快樂和進步不會騙人，她說，受傷的身體終於回復到能夠正常的活動，體態、心態也有很大的成長。

從會計到健身教練的跨界人生

大學主修會計系的楊佳珍，原本一畢業從事會計的工作，但是對於健身的熱愛始終讓她無法忘卻。

最後做出轉行當健身教練的決定，楊佳珍說，頭一個出來反對的就是媽媽，媽媽總是唸她：女孩子不要練太壯！教練的工作會穩定嗎？

楊佳珍透過實際的行動讓媽媽放心，她開心地說，媽媽現在還會主動分享她的健身照給朋友看。

因為從車禍意外走到現在，有多不容易，媽媽心裡都明白。

喜歡為自己訂定目標的楊佳珍，在去年底決定參加健身比賽，在今年三、四月兩度登上舞台。

楊佳珍說，比賽不是為了獎牌，而是給自己的練習，她曾經畏懼的眾人目光，如今都成為前進的動力。

原來，沒有人覺得她奇怪；原來，自己這麼美！

想要放棄就再試一下

透過「有肌勵」，楊佳珍希望鼓勵更多人：

曾經想過放棄，努力的過程中也不斷被打擊⋯⋯

但是只要願意爬起來，每天前進一點點，最後就會有不一樣的風景！

連我都可以了，妳一定也可以！