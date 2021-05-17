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直播預告/防疫居家辦公快崩潰？三個祕訣，居家辦公不失敗！

聯合新聞網 / 張念慈
居家辦公成功關鍵，鎖定有肌勵直播。
居家辦公成功關鍵，鎖定有肌勵直播。

疫情升級三級警戒，許多公司開始居家辦公，加上突然宣布學校停課，工作、家庭兩頭燒，如何不進辦公室公司，卻更有效率，完成更多事情？

5月17日晚上8點，全台最大女性健身社群「有肌勵」邀請「讚點子數位行銷公司」執行長、「我們辦公室沒有人！」暢銷書作者權自強，直播分享居家辦公不失敗秘訣！

「讚點子數位行銷公司」成立以來，所有員工都是在家裡上班，但依然可以維持高效運作，是國內各大企業、機構指定合作對象，權自強更是各大企業爭相邀請的數位行銷講師。

「三個祕訣，居家辦公不失敗！」直播中，權自強將分享如何不用到辦公室裡工作，但是員工卻可以更有效率，完成更多事情？居家上班時，該注意哪些事項？心態和工具上該座怎樣的調整？

　　

這場直播，適合因為疫情開始居家上班的人，自由接案工作者，遠距上班者，也提供企業機關另一種可能性，記得5月17日晚上8點，準時鎖定「有肌勵」粉專，線上直播見！

｢有肌勵｣是女性專屬健身夥伴，提供健身資訊、健康方法，更提供滿滿的鼓勵和正能量，給女性肌力，也給女性激勵，讓姐妹們的健身路上，不孤單！

YT：有肌勵https://pse.is/UYA9X

Fb：https://www.facebook.com/udnGpower

IG：https://www.instagram.com/udnGpower

社團：女性專屬|健身的我超美

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