耍廢救台灣？錯！防疫解除三級，14日打卡運動計畫，你可以做更多！

每個媽媽，總是想把最好的都給孩子，卻忘了好好照顧自己。第一個孩子報到後，當年29歲的柯怡伶選擇離職，往後七年的日子裡，她全心全意照顧兩個寶貝女兒，並且都親自哺餵母乳。只是，在即將退奶收工的那一年，老天爺卻跟她開了個大玩笑——乳癌此時來報到。

2021-05-13 09:44