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耍廢救台灣？錯！防疫解除三級，14日打卡運動計畫，你可以做更多！
新冠肺炎疫情延燒，雙北即日提升為三級警戒，全台運動場館關閉。許多人決定14天在家耍廢救台灣。全台最大女性健身社群「有肌勵」發起「14日打卡計畫」，邀請民眾每天上傳運動照，線上串聯運動，用強健身體為台灣做更多！
在家防疫，只能追劇、狂吃嗎？健身場館關閉，難道就不能運動了嗎？
「有肌勵」身為全台最大女性健身社群，決定呼籲民眾自發性運動，即日起到5月28日啟動「14日打卡計畫」，邀請民眾每天到「有肌勵」粉專上傳運動照，打上 #一起動一動，透過線上健身房相會，鍛鍊強健體魄，抵抗疫情更有力！
「看好了世界，台灣人只示範一次，在兩周內解除三級。」，有肌勵也希望透過「14日打卡計畫」，讓原本不愛運動的民眾，開始培養運動習慣，兩周後用健康的身體，迎接解除三級的喜悅！
即日起至5月28日，請每天到「有肌勵」粉專報到，在每天的活動頁面下，po上自己的運動照片或影片，也邀請你號召更多人一起加入，大家一起動一動，一起救台灣！
｢有肌勵｣是女性專屬健身夥伴，提供健身資訊、健康方法，更提供滿滿的鼓勵和正能量，給女性肌力，也給女性激勵，讓姐妹們的健身路上，不孤單！
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower
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