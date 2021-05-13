全職媽哺乳七年 摸到硬塊誤認乳腺炎 延誤就醫已是乳癌三期！柯怡伶：癌症讓我學會照顧自己

每個媽媽，總是想把最好的都給孩子，卻忘了好好照顧自己。

第一個孩子報到後，當年29歲的柯怡伶選擇離職，往後七年的日子裡，她全心全意照顧兩個寶貝女兒，並且都親自哺餵母乳。

只是，在即將退奶收工的那一年，老天爺卻跟她開了個大玩笑——乳癌此時來報到。

照顧好別人，卻忘了照顧自己

柯怡伶接受女性健身社群「有肌勵」的採訪，分享她成功對抗病魔，用運動找回體力與自信的勵志故事。

當全職媽媽的期間，柯怡伶說，幾乎所有的心思都放在孩子身上，疏忽了固定該有的全身健康檢查。

一開始發現胸部有硬塊，是在34歲懷第二胎時，她說因為長期哺乳，摸到硬塊也不以為意，想說應該是又塞奶了，在育兒的繁忙與疲憊中，這件事就被拋在腦後。

轉眼間兩年過去，直到胸部開始出現異樣的分泌物，她才驚覺事態嚴重，一檢查發現竟然已經是乳癌第三期！

面對它才能接受它

發現乳癌的那一刻，除了震驚，柯怡伶還多了一份淡定的寬容。

她溫柔地說道，如果一定會遇到這件事，只能說一切都是最好的安排。

幸好已經到了兩個孩子都去上學的年紀，幸好有另一半的大力支援與鼓勵，幸好還來得及治療！

乳癌確診後，開始學著把重心放回自己身上，柯怡伶說，感恩一切都這麼剛好，她才有充足的休息時間，能夠把心力用來照顧好自己。

她的回答，就像面對乳癌的態度：坦然、寬容地擁抱它，學習和平共處。

一波未平一波又起的抗癌路

從化療、標靶藥物，到持續接受賀爾蒙治療，一切都算平安、順利。

原本以為可以恢復正常生活，也開始工作的時候，柯怡伶卻因為藥物副作用，開始出現嚴重的關節炎症狀，最後甚至確診了五十肩。

對凡事一向親力親為的她來說，比起面對乳癌的從容，關節炎帶給她的是幾乎要失能的巨大挫敗感。

沒有方向？先做了再說！

柯怡伶害怕若不動，就越不能動，她決定開始規律運動，只是要做什麼好呢？

兩年前，在林口長庚治療時，剛好遇到一位醫生在推廣Zumba，燃起了她的好奇心和學習欲望。

原本只是希望藉由運動維持體力，沒想到就深陷其中，去年完成了Zumba的師資培訓，也開始嘗試教課。

同理心讓她更有動力

除了Zumba，柯怡伶也踏入了健身房學習重訓，希望透過肌力訓練，幫助因為乳癌治療快速流失的骨質。

她在健身的過程中，也發現了癌症病友的需求，除了體力的問題，還有姿勢上的限制，比如上肢運動比較受限，負重、運動角度都要特別注意。

然而若是沒有遇到專門的教練帶領，這些細節都必須靠學員自身注意。

遇到問題就積極找答案，她在乳癌病友的推薦下，加入了特殊族群體適能的社團，發現有特殊族群體適能教練的培訓，主辦人就是一個癌症患者。

抱著將心比心的態度，她期許未來可以拿到教練資格，想要透過專業，幫助到更多像她一樣的人，重拾健康與體力。

失去過更了解健康的珍貴

走過一場大病，今年41歲的柯怡伶說，運動不一定不會生病，但絕對可以幫助自己更有本錢度過療程與恢復。

透過「有肌勵」，柯怡伶希望鼓勵更多人：

什麼時候開始都不晚，只要有心，身體都會讓自己看見回饋吧！

要進步，就要先踏出那一步。