快訊

澎湖防疫升級！賴峰偉：花火節6月8日前場次暫停

文策院無視本土，空談國際？CCC爭議後反思本土文創

聽新聞
test
0:00 / 0:00

有片！增肌減脂一點都不難 五招教你輕鬆燃脂！

聯合新聞網 / 林祐遙
想要緊實的線條，除了增肌，更重要的是降低體脂肪。圖/Shutterstock
想要緊實的線條，除了增肌，更重要的是降低體脂肪。圖/Shutterstock

想擁有緊實的線條，除了增肌以外還需要戰勝體脂肪，五個小動作幫助你輕鬆對抗。

女性健身社群「有肌勵」邀請拉丁舞教學長達十多年的Jessie老師，在影片中分享減肥的辛苦歷程，另外帶來了五個初學者也能輕鬆學會的燃脂動作。

快拿出瑜珈墊、打開影片，跟著Jessie老師一起有效增肌燃脂喔！

｢有肌勵｣是女性專屬健身夥伴，提供健身資訊、健康方法，更提供滿滿的鼓勵和正能量，給女性肌力，也給女性激勵，讓姐妹們的健身路上，不孤單！

YT：有肌勵https://pse.is/UYA9X

Fb：https://www.facebook.com/udnGpower

IG：https://www.instagram.com/udnGpower

社團：女性專屬|健身的我超美

相關新聞

有片！增肌減脂一點都不難 五招教你輕鬆燃脂！

想擁有緊實的線條，除了增肌以外還需要戰勝體脂肪，五個小動作幫助你輕鬆對抗。

他不吃零食、不喝飲料 只因一個關鍵習慣 30歲竟得糖尿病！劉丞恩用運動翻轉病情

一路唸體育班長大的劉丞恩，曾得過無數獎牌，國中拿下全國田徑第三，高中西式划船奪下全國季軍。從體育大學畢業後，到國中擔任專任田徑教練，數十年精實的運動員生涯，讓他保持規律的生活作息，還有不吃零食、不喝飲料的好習慣。劉丞恩從沒想過，在30歲那一年會被診斷出糖尿病。

有片！小小抗力球 教你輕鬆舒展筋骨還能鍛鍊肌力

要同時舒展筋骨又要能鍛鍊肌力，運動懶人怎麼辦？運動新手學的會嗎？

被男友暴打瀕死、走出自殘陰影 終於學習更愛自己

從小，父母只要一吵架，就雙雙人間蒸發，丟下三姊弟自生自滅。極度渴望父母疼愛，戀父情結的陳微婷愛上會毒打她的javascript:void(0);男友；母親的情緒勒索，讓她崩潰服藥自殘。 從心臟衰竭的鬼門關救回來，陳微婷要怎麼找回自己，再次相信可以被愛、擁有愛人的能力？

20歲失去爸爸、媽媽、外婆 從想被撞死到學會大笑：老天爺還沒放棄我啊！

如果喪親之痛，會讓一個人覺得人生無望，20歲的林祐遙，就是放大三倍的人生無望。 大三這一年，她接連送走父親、母親、外婆，背負著龐大學業與經濟壓力，多次希望下一秒跟著消失在世界上。現在的開朗大笑，到底背後藏著多少的淚水？

有片！為什麼要斷食？靠著168瘦下20公斤的宋晏仁醫師 聽聽他怎麼說

近幾年流行的「168斷食法」也許你有聽說過，但是你真的知道「斷食」是什麼嗎？人們又為何要斷食？它能為身體帶來什麼樣的改變呢？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。