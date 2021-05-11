他不吃零食、不喝飲料 只因一個關鍵習慣 30歲竟得糖尿病！劉丞恩用運動翻轉病情

一路唸體育班長大的劉丞恩，曾得過無數獎牌，國中拿下全國田徑第三，高中西式划船奪下全國季軍。

從體育大學畢業後，到國中擔任專任田徑教練，數十年精實的運動員生涯，讓他保持規律的生活作息，還有不吃零食、不喝飲料的好習慣。

劉丞恩從沒想過，在30歲那一年會被診斷出糖尿病。

糖尿病為什麼找上我

劉丞恩接受女性健身社群「有肌勵」採訪，分享他如何靠運動翻轉不被醫生看好的病情。

天生好動的劉丞恩，熱衷於各種運動，從跆拳道、田徑、籃球到西式划船，樣樣擅長精通。

大學畢業退役後，專職當教練的日子裡，成了只教人家練、自己不練的「教練」，運動量下降、食量不變的狀況下，一口氣胖了15公斤。

劉丞恩說，變胖後感受到身體最大的變化，就是吃完飯後頭總是很暈，加上變得頻尿、容易疲倦，警覺應該是身體出了狀況，因此到醫院做檢查。

這一查才發現，竟然得到了第二型糖尿病！

醫生說一輩子都不會好

劉丞恩說，更讓他感到晴天霹靂的是，當時醫生斷言他的糖尿病不可能會好了，一輩子都得靠藥物控制。

確診的隔天開始，劉丞恩三餐飯前都必須吃藥控制血糖，算一算每天要吞下15顆藥。

正值壯年就過著把藥當飯吃的日子，讓他看到藥就發抖，更恐懼長期服藥帶來的副作用，深怕最後落得要終生洗腎的命運。

吃飯吃太快 小心糖尿病

未知帶來的恐懼，劉丞恩決定與它正面對決，他到台北醫藥大學修運動營養學分、慢性病衛教課。

重返校園，讓他找到了能夠拯救自己的解藥，就是自己！

原來第二型糖尿病是慢性病而非絕症，只要懂得調整生活型態、飲食、運動，搭配藥物控制血糖，就能有效穩定病情。

劉丞恩開始檢視過去的生活，發現飲食正是造成糖尿病的關鍵原因，他在當運動員時，因為飢餓造成狼吞虎嚥的習慣，一個便當5分鐘就能吃完。

最難的是堅持

要讓血糖保持穩定是重要關鍵，因此他開始學著細嚼慢嚥，一個便當用30分鐘細細品嚐，進食順序嚴格遵守從湯、菜、肉，最後才吃飯。

除了調整飲食，劉丞恩也重拾規律運動，每天慢跑15分鐘外，再配合徒手核心運動。

持續半年後，回診檢查一切正常，32歲這年，醫生宣告他終於可以跟血糖藥說拜拜！

但是有了成效，如何保持下去才是最大重點，劉丞恩決定同時在飲食和運動上下功夫。

一群人可以走的遠

早餐從炒麵配豬血湯，變成一杯豆漿加燕麥片，再配根香蕉或是一顆茶葉蛋，重口味男子變成極簡小清新，另外兩餐依舊保持正常。

運動方面加入了肌力和有氧的團體課程，一群人一起運動的氣氛，讓劉丞恩想起校隊時光，他說很喜歡這種互相鼓勵的氣氛，也是鼓舞著他堅持下去的重要動力。

因為熱愛一起運動的氛圍，劉丞恩因此決定轉換跑道到健身房當教練，自己當起團課的老師。

贏回自己的人生

劉丞恩目前在中壢國民運動中心擔任TRX團課老師，透過教課分享自身故事，許多學員們聽到他曾是糖尿病患者，都不敢置信。

有同樣是患者的學生，因此深受鼓舞，期待有一天也能夠成功擺脫藥物。

透過「有肌勵」，劉丞恩希望鼓勵更多人：

想：都是問題，做：才是答案。

面對問題，別輸在猶豫，要贏就趕快行動！