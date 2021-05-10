被男友暴打瀕死、走出自殘陰影 終於學習更愛自己

從小，父母只要一吵架，就雙雙人間蒸發，丟下三姊弟自生自滅。極度渴望父母疼愛，戀父情結的陳微婷愛上會毒打她的男友；母親的情緒勒索，讓她崩潰服藥自殘。

從心臟衰竭的鬼門關救回來，陳微婷要怎麼找回自己，再次相信可以被愛、擁有愛人的能力？

沒有父母的孩子

陳微婷接受女性健身社群「有肌勵」採訪，分享這段找尋愛與勇氣的旅程。

陳微婷的父母，很年輕的時候就結婚了。年輕氣盛的兩個人，口角不斷，一吵架母親就離家出走，父親也賭氣跟著消失。國小二年級前，陳微婷家中三姊弟，常在天亮起床時，才發現家中大人都不見了。

父親因為做生意，為了提振精神，染上吸毒惡習，家中常見警察來搜毒品，後來更直接人間蒸發，直到小學陳微婷小三時才出現。

有印象以來，三姐弟都是由外公、外婆撫養長大，常常被街坊鄰居冷嘲熱諷，是沒有父母的孩子。

從小渴望父母的愛，亟欲得到父母的讚美，陳微婷一直嚴苛要求自我，以為只要考試名列前茅，就可以得到更多的關愛，報喜不報憂，父母卻只覺得一切都是理所當然。

逃家逃課逃離衝突

陳微婷成績優異，一路都是唸資優班，高分考上國立高中，卻被母親要求念夜間部，早點外出賺錢。

她被選上班長，卻因不願與同學一起作弊，被同學聯合別班同學一起霸凌；未婚的女班導，甚至譏諷她「為什麼男生都只喜歡你？」她開始逃家、逃課....

高中聯考結束後，母親表明沒錢讓她念大學，她鐵了心離開這個傷心地，一個人帶三千元，到在西門町上班，與原生家庭失聯一年，希望能為自己賺取未來回去念大學的學費。

危險情人差點致死

從小缺乏父愛，陳微婷有嚴重的戀父情結，男友總是大7歲以上，最多年記曾大到17歲，她在每個男友身上，找尋父親愛她的模樣。

年紀的差距，價值觀不一樣，陳微婷的戀情並不順利。曾遇過暴力傾向的男友，才交往沒多久，就在捷運站附近對她公然動手；嚴重時更是不斷打頭、掐脖子，差點喪命。

陳微婷想離開危險情人，對方下跪痛哭承諾會改，最後卻用散發裸照威脅、傳訊息恐嚇，陳微婷只能逃回中部，報警處理。

回歸學校卻進鬼門關

陳微婷對自己許下諾言「在20歲回歸校園！」考上護理系，但看到過往資優班同學，都唸第一志願，她自卑的不想與人接觸；加上曾被霸凌的過往，讓她無法適應校園群體生活，感受不到父母的愛，更成壓垮駱駝最後一根稻草。

21歲生日前夕，陳微婷被診斷出「重度憂鬱症」，合併焦慮、恐慌等症狀，醫生告知她永遠都不能痊癒。

有大約半年的時間，陳微婷完全沒開口說過一句話。住在精神科病房裡，在夜不能寐的日子，她曾經自殺三次，最後一次吞下60顆藥，導致心臟衰竭，在醫院待了10天，才被搶救回來。

母親一直否認陳微婷的症狀，覺得不需要看精神科；至此，母親才願意承認，女兒真的生病了，真的會失去女兒。

不要再活在陰影下了

因為長期服藥的關係，陳微婷常常意識不清、肌無力，稍微走動就摔倒，她的內心非常難過，「為什麼是我？」

她哭著對母親怒吼「你知不知道，一直努力要讓你們驕傲，有多累？你們感情不好一直吵架，這是你們大人的問題，我再也不要活在你們陰影底下了！」

母親沒作答。

從此以後，母親每次都陪陳微婷去看診；陳微婷長期吃安眠藥入睡，每天凌晨4點就會起床，因為人群恐慌症，長期不敢跟人接觸，母親會跟著起床，騎車載她去街上兜風透氣。

雖然母親一句話也沒說，但陳微婷第一次感受到媽媽無微不至的照顧，「她可能真的很愛我，只是不知道怎麼說吧？」病情，逐漸好轉。

為什麼我要被打倒

陳微婷從小就非常喜歡跑步，也從跑步中得到非常多成就感，拿到許多獎狀。躲在家中養病期間，她看著這些獎狀，思索「為何我要被病情打倒？」

她從一公里開始跑起，慢慢找回身體的自主權與成就感，後來更完成初半馬，r驚喜衰弱的身體，可以完成這樣需要耐力的賽事。

從跑步找回自信後，陳微婷進階到騎單車，挑戰更多的坡度與高山。她嫁給也喜歡運動的另一半，產女後在有限的時間開始肌力訓練，也考取Ｃ級教練執照，今年終於要開出自己的運動教室了。

運動改變人生

今年35歲的陳微婷，從來都沒想過，可以透過運動，改變倚靠藥物才能入睡的身體。

她從拿定期處方籤變成半年回診、藥物減半到完全不再需要倚靠藥物，就算憂鬱、焦慮忽然湧上心頭，也能藉由各式運動去抒發心情，不會讓自己再陷入情緒的漩渦裡，變得超級樂觀開朗充滿愛。

透過「有肌勵」，陳微婷希望鼓勵更多人：學會傾聽自己內心的聲音，學習更愛自己，接受自己的每一個軟弱與失敗。人不是完美的，但你可以讓自己，有自己的完美與驕傲。