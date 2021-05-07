20歲失去爸爸、媽媽、外婆 從想被撞死到學會大笑：老天爺還沒放棄我啊！

如果喪親之痛，會讓一個人覺得人生無望，20歲的林祐遙，就是放大三倍的人生無望。

大三這一年，她接連送走父親、母親、外婆，背負著龐大學業與經濟壓力，多次希望下一秒跟著消失在世界上。現在的開朗大笑，到底背後藏著多少的淚水？

離異的父母

林祐遙接受女性健身社群「有肌勵」的採訪，分享自己沉重灰暗的過往。

6歲那一年，父母離異，林祐遙跟著母親一起生活。母親，是那種眨眨眼，男人就會貼上來的性感女人，她以前都笑稱母親是「歸仁邱淑貞」。

印象以來，母親有過蠻多段精采的戀情，一直到認識了一個老實的軍人，才真正的穩定下來。或許因為母親非常轟轟烈烈的感情史，林祐遙對於情感還有信任度，以及情緒掌控，一直感到非常不安，甚至很偏激，有時候還會失控。

照顧母親失去青春

父親在林祐遙17歲那年過世，雖然父女一直沒有共同生活，但彼此仍會互相聯繫，感情依然緊密，生命中的父親角色沒有缺席；父親離世，讓林祐遙真正失去了爸爸。

後來，母親乳癌併發淋巴癌第三期，林祐遙白天要上課、晚上打工，其他時間就是去醫院，哪怕只能停留20分鐘還是會去。

母親生病的日子，林祐遙的時間完全錯亂，常常忘記今天是幾月幾號，覺得一天睡覺要睡八小時真的很浪費，在母親過世前，她幾乎沒有什麼生活上的回憶。

每天醒來，就是賺錢回家維持家計；上班路上，都希望可以被卡車撞飛，這樣就有一筆保險金可以留給家裡用。後來，想想太可怕了，才又放慢速度騎車，唱著歌悠哉悠哉地去上班。

愛的人都離開了

大三這一年，林祐遙20歲。母親倒下後，原本她以為自己要改口喊一聲「爸」的男人，卻突然消失，最後再見到這個人的時候，是母親最後送進加護病房，對方希望由林祐遙簽下放棄急救同意書。林祐遙才真正體悟到，人走到最後，還是只能靠自己。

同一年，最疼愛林祐遙的外婆，無法忍受喪女之痛，跟著過世了。林祐遙當時的初戀男友，也在這時候離去。

她曾經以為的全世界，3年內，隨著深愛的人接連離開，崩解了。

面臨學業與經濟的壓力，她懊惱怎麼連一個自己想要的都抓不住，更無力的是，再也找不到人可以依靠，從此之後只有一個人。

逼自己好好睡一覺

高三到大三，不過3年而已，先後送走父親、母親、外婆。或許是因為變成沒人管的小孩，加上同儕的影響，她染上了抽菸、酗酒習慣，為了逼自己好好睡一覺，林祐遙常常和朋友流連在夜晚的世界，享受煙霧與酒精的洗禮。

原想靠抽菸和喝酒放鬆，沒想到反而變成越到夜晚，越睡不著覺的狀態，白天工作時狀態更是糟糕，生理與心理完全失調，明明才22歲，但就算上了妝，看起來的外表年齡至少35歲以上。

在朋友幫助下，林祐遙求助了精神科，開始服用抗焦慮與助眠的藥物，但卻帶來記憶力變差、依賴藥物的副作用。接受治療過程中，身旁的人建議她，可以做些別的事情轉移注意力。

某一天起床，林祐遙真的就穿上球鞋，到租屋處周邊跑了一圈，人生竟然開始翻轉。

有心跳的感覺真好

林祐遙沒有特別注重運動的裝備與習慣，就是讓自己走出房間，去公園也好、健身房也罷，慢跑讓她覺得「有心跳的感覺，真好。」

開始慢跑之後，她第一件事就是戒掉手搖飲，從全糖、半糖、一直到無糖，現在則是能不喝就不喝，盡可能地喝水。自從開始戒飲料，身上排出的汗水與尿液，味道似乎沒有以前那麽重，皮膚也變好了。

最大的改變是，林祐遙的個性變得「真正」開朗與幽默。她透過慢跑紓壓，讓腦袋放空，有時候還會幻想「會不會等一下就撿到錢？」、「跑步到一半被外星人抓走」等情節，幻想與腦袋小劇場對她來說，是遠離過往痛苦回憶的方式。

老天爺還沒有放棄我啊

今年的林祐遙，28歲了。總是大笑、有她的地方就有歡樂。

林祐遙常跟身邊的朋友說，未來大家都會面臨的生老病死的問題，自己只是比多數人提早遇到。老天爺太看得起她了，把人生一些很痛苦的試煉，一次放在她20歲的人生中。但往好處想，她沒有所謂的玻璃心，笑說「釋懷」這個技能，她已經滿點了！

走過艱辛的少女時期，林祐遙透露鼓勵自己的秘訣。洗澡的時候，一定要看著鏡子裡的自己5分鐘，有手、有腳、智力正常，她就覺得：「嗯？老天爺還沒放棄我啊！」就這樣，一年一年過去，一路走到現在，她能用很輕鬆語氣，跟每個願意聽故事的人，分享自己的過往。

透過「有肌勵」，林祐遙想鼓勵更多人：人生就是一款自己不能挑選的遊戲，有很多痛苦、困難度很高的關卡沒錯，但也有很多甜蜜而且輕鬆的關卡。卡關了，就找可以幫忙破關的人，來幫忙破關；破關了，就把自己破關的方法，分享給別人。

老天爺沒那麼快放棄你，你也不要那麼快放棄你自己。