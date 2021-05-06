快訊

諾富特機師群聚新增6例病毒定序 仍在3大群感染源範圍內

華航諾富特飯店事件 已罰115萬

聽新聞
test
0:00 / 0:00

逆來順受、為別人活 39歲參加健美比賽：為自己認真活一遍

聯合新聞網 / 張念慈
銀行客服人員羅婉甄，從運動中找回人生主導權。圖片由羅婉甄授權「有肌勵」刊登
銀行客服人員羅婉甄，從運動中找回人生主導權。圖片由羅婉甄授權「有肌勵」刊登

從小學舞，人生一直都如芭蕾舞者般輕柔溫順，就算因為父母離異，逢年過節都只有一個人，寂寞到想自殘，她依然默默忍受。

39歲，總是躲在電話端後的客服人員羅婉甄，參加人生第一場健美比賽、學跳鋼管。就算年輕回不去，未來也可以越來越好！

我只有一個人

羅婉甄接受女性健身社群「有肌勵」採訪，分享自己的人生故事。

小時候，羅婉甄總是憧憬芭蕾舞者翩翩起舞的美麗姿態，即便父母希望她未來學商，高中、大學依然選填舞蹈科系，努力成為那個心目中，總是優雅、氣質、柔美的女性模樣。

國中時，父母離異了。羅婉甄跟著父親一起住，父親有了新家庭，新家庭的甜蜜在她眼中格外刺眼，她成為格格不入的外人。

「我只有一個人…」身為獨身女，沒有媽媽在身邊，她很快獨立、很快長大，把不愉快和寂寞深藏在心中，但負面情緒無處宣洩，多次抑鬱到想自殘。

還好，舞蹈給了她人生目標，大學時到異鄉就讀，終於可以離開已經不是自己的家，過年過節就躲在宿舍裡，半年才回家一次，卻成為人生中最快樂的時光。

被奧客氣到哭

大學畢業後，她進入銀行業，擔任客服人員。原以為舞蹈培養的耐心、氣質，可以讓她應對進退更優雅有禮，真實現場卻是殘酷的。

不少客人因未如期繳款，又不想被銀行收取逾期，指責客服人員為什麼沒有寄帳單給他？或人身攻擊：你在這間公司多久？為什麼服務這樣還可以當客服？這種東西你都不知道？羅婉甄常委屈到哭。

一起動一動

長期學舞蹈，羅婉甄開始工作後，反倒少了運動機會。後來因為朋友在國民運動中心運動，她跟著去跑步機，讓自己能更有活力。

前年10月加入連鎖健身房，開始上教練課，練出興趣，強迫自己一週五練，重訓跟有氧運動並重。

勇敢活出新人生

運動過程中，生理跟心理的壓力都被釋放了。每當覺得心情很差，她就會想運動想流汗，不開心的事，很快就跟汗水一樣，擦乾就好！愛運動，不為了誰，就為了那個能成為更美好的自己！

過去總是逆來順受，想去澳洲打工留學卻提不起勇氣，不敢追求人生想要的，說出自己內心的感受。

現在，羅婉甄有自己的想法，想做什麼就會去做，上個月更參加人生第一場健美比賽，「以前年輕時太多事情想做，那段時間過了就無法再回去，但我們可以設定新目標，讓自己不斷前進。」

鼓勵你的話

透過「有肌勵」，羅婉甄想鼓勵更多人，每個人都會有挫折，做不好的事就想辦法趕快修正，讓自己變得更好。

如果真的很難過的時候，就哭一下，讓心情好一點；哭完後，開始想怎麼把挫折、困難解決？沒有什麼過不了、放不下的！

｢有肌勵｣是女性專屬健身夥伴，提供健身資訊、健康方法，更提供滿滿的鼓勵和正能量，給女性肌力，也給女性激勵，讓姐妹們的健身路上，不孤單！

YT：有肌勵https://pse.is/UYA9X

Fb：https://www.facebook.com/udnGpower

IG：https://www.instagram.com/udnGpower

社團：女性專屬|健身的我超美

相關新聞

20歲失去爸爸、媽媽、外婆 從想被撞死到學會大笑：老天爺還沒放棄我啊！

如果喪親之痛，會讓一個人覺得人生無望，20歲的林祐遙，就是放大三倍的人生無望。 大三這一年，她接連送走父親、母親、外婆，背負著龐大學業與經濟壓力，多次希望下一秒跟著消失在世界上。現在的開朗大笑，到底背後藏著多少的淚水？

有片！為什麼要斷食？靠著168瘦下20公斤的宋晏仁醫師 聽聽他怎麼說

近幾年流行的「168斷食法」也許你有聽說過，但是你真的知道「斷食」是什麼嗎？人們又為何要斷食？它能為身體帶來什麼樣的改變呢？

逆來順受、為別人活 39歲參加健美比賽：為自己認真活一遍

從小學舞，人生一直都如芭蕾舞者般輕柔溫順，就算因為父母離異，逢年過節都只有一個人，寂寞到想自殘，她依然默默忍受。 39歲，總是躲在電話端後的客服人員羅婉甄，參加人生第一場健美比賽、學跳鋼管。就算年輕回不去，未來也可以越來越好！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。