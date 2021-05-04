16年換9份工作 從迷惘找回自己：不要被別人看法限制可能性！

從小到大，劉葳葳一直都跟身旁的人做不一樣的選擇。別人忙念書，她忙看小說、玩社團；出社會後，別人深耕專業領域，她卻16年換了9份工作。運動更是，項目跨很大。

曾經迷惘懷疑「為何不能跟別人一樣？」人生兜兜轉轉後才找到答案「本來就不用跟別人一樣，我可以做自己的選擇！」

總是跟別人不一樣

劉葳葳接受女性健身社群「有肌勵」的採訪，分享這段不一樣的人生。

求學時代開始，劉葳葳就常常做出與眾不同的選擇：無論何時都要邊聽廣播邊做功課；國中時同學課後都上班導師的課輔班，她就算數學爛到只考50分都不去。

考進新竹女中，高中聯考前的衝刺期，還在看金庸小說、忙著與管樂社準備音樂比賽。

大學聯考後選填志願，媽媽希望她讀師院，她偏偏填法律、傳播、藝術，結果考上藝術學院；大學忙社團、學生會，就是沒有在忙課業。

出社會之後，更是特立獨行，總是無法如期望選擇「正常」的職業，喜歡挑戰不同的領域，16年之間換了至少9間公司，最常被問到：「妳又換工作啦！」

她當過網站編輯、婚紗攝影助理、數位相機販售、電腦周邊銷售、國際大廠採購、遊學中心顧問；最近一份工作是台大專案計畫助理。

旁人的質疑，讓劉葳葳懷疑自己，為什麼無法像大家一樣，穩定的在同一間公司工作5、10、15年甚至更久；是不是自己有問題，為什麼她的選擇總是跟人不一樣？

大學開始放棄運動

劉葳威國小六年級至高中畢業，都有固定運動習慣；就讀新竹女中時期，除每週體育課之外，學校還鼓勵學生每天到操場運動，有強健身體才能面對繁重課業，更是人生最健康時期。

大學校園沒操場，去河濱運動又遇到遛鳥阿伯，最後放棄運動，樂當couch potato。她從小不被允許吃零食，大學離家住校，赫然發現零食新大陸，從此住處一定有各種零食點心。

紅字連連的體檢報告

2016年，劉葳葳37歲，為了新公司要求去做健康檢查，沒想到報告出來之後，飯前血糖高標，總膽固醇超標，體脂率偏高，不折不扣是個泡芙人。

當下她想到，曾經有同事做完健檢看完報告，已經有紅字有三高也不當一回事，結果年紀輕輕心肌梗塞送進加護病房，幸好尚在黃金救援時間，撿回一條命。

她不願慘事發生在自己身上，決定積極改善健康。朋友找她每週一起去上飛輪課、參加隔年三月的台北星光萬人迷路跑14K組，有伴比較不孤單，就這樣開始了每週固定飛輪加跑步的日子。

與家族高血糖症狀對抗

劉葳葳的家族有高血糖的狀況，開始運動的同時，她也仔細檢視一直以來的飲食與習慣，加上飛輪課教練上課時常傳達觀念：減肥30%靠運動，70%靠飲食，要有更好的體態，飲食控制不可少。

她飲食控制的第一步，是戒零食與炸物（糖與油脂）、多喝水，血糖隔年（2017）不再高標，但膽固醇仍高且有輕微脂肪肝，努力了3年膽固醇才降回正常值。

飲食控制的第二步，是減碳水化合物（醣類），2019年的健檢時血糖與膽固醇都是標準值，但體脂率仍偏高；麵包可以三餐都吃的她，只好從天天吃，改成偶爾吃（通常是在高強度運動前後）。

運動的部分，在固定飛輪與跑步之後，體重慢慢減輕、精神慢慢變好、肌肉開始有一點線條，心肺功能與核心力量也日漸提升。參加的路跑在近5年間，從14K進階到半馬、超半馬、全馬，跑過城市（台北、高雄、台南）、也跑了山路（石門水庫、合歡山、太魯閣、日月潭）。

2017年底，朋友邀約她一起上古典芭蕾，每堂課半小時的肌力訓練、一小時軟鞋基礎動作與流動、半小時拉筋伸展放鬆，扎扎實實訓練到全身大大小小的肌群，體態開始有了明顯的轉變。

2018年開始重訓，希望在各種有氧運動之餘能提升肌肉量，打好肌肉基礎。2020年3月原本要參加東京馬拉松，但疫情打亂所有行程，朋友們開始跑越野、有的開始登山，劉葳葳也跟著芭蕾班從軟鞋練到硬鞋。

本來沒有涉略登山運動的劉葳葳，也登上玉山主峰，完成第二座百岳登頂（第一座是合歡主峰），台灣人必做的三件事，至此已完成三分之一。

專注的當下

運動的過程，除了體態和健康的改變，受惠最多的是心態的改變。

過去劉葳葳工作時常因為一點小事煩躁、鑽牛角尖，壓力沒有地方紓解，感覺整個人都很緊繃，也很在意別人對自己的看法。

5年的運動生涯後，她發現不論從事哪一種運動，都非常需要專注於當下，調整呼吸、調整動作、留意老師教練的指令、肌肉用力的方式等各種細節。長跑更要克服各種心魔，堅持到最後，時時刻刻都與自己對話、挑戰極限。

漸漸地，她在運動中找回做自己的力量，工作壓力也獲得釋放，「我就是我，跟別人不一樣也沒有關係，我想做的我都會去嘗試」，唯有親身去試過才能知道自己的能力與極限，「了解自己」是在運動之後最大的收穫。

職涯諮商專家、心理系教授也告訴她，這個世界上許多種人，有人會專心致志做一件事，但有人會一直跳轉新的領域，卻能在關鍵時刻發揮累積的能力。不是大多數人期待的樣子都一樣，妳可以做不同的選擇。

不要被限制可能性

透過有肌勵，劉葳葳想鼓勵更多人：要對自己好一點，很多事情要懂得放過自己，不要被其他人的看法限制自己的可能性。

她第一次跟爸媽說要跑石門水庫，父親不看好「跑得完嗎？你真的可以嗎？」不要太在意別人看法，要對自己負責，不用對別人負責；就算最後做不到，你也已經走在開始的路上，別人卻不見得開始。

運動之前人人平等，無關年齡、性別、身份，有付出才會有收穫。如果一開始就設定太高的目標，肯定很快放棄，不如循序漸進慢慢來，先從小的目標開始，把身體的基礎打好，未來的可能性無限大。

她認為自己很幸運，一路上都有朋友的帶領與陪伴，飛輪、跑步、芭蕾、重訓、SUP、登山，還有其他的項目等著我去嘗試與挑戰。馬拉松場上很常見到60、70歲以上的長輩們一群人邊跑邊聊天，輕輕鬆鬆完賽，他們都可以了，我們年輕人有什麼理由說自己不行呢？