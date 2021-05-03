學不會說不的「沒問題小姐」 其實只是想要被喜歡 王宥云靠運動找到自信
因為學不會說「不」，換來身體對她說「不」。
王宥云才發現，原來心理負荷不了的壓力，全都會反應到生理上。
起初的症狀是失眠，後來開始頻繁地發燒，接踵而來的是查不出原因、不定時發作的眩暈症。每一次突然來襲的天旋地轉，都在提醒著王宥云，自己從生活到身體已經全面失控。
抱著想要拿回人生主控權的決心，31歲那年她踏進了健身房，不僅身體變好了，還考上教練證。
王宥云說，是運動教會了她勇敢，直視自己的恐懼，身體和心都更強大了。
沒人教我尊重自己
三歲時，某一次午睡起來突然半邊臉動彈不得，醫生判定為顏面神經麻痺，神經無法控制肌肉的狀況下，她被老師說怎麼總是皮笑肉不笑，還被同儕笑是醜八怪。
總是壓抑自我，將需求隱藏起來，想要討好別人的性格，王宥云回想起來，一切都是源自於小時候的自卑而來。
在學校得不到肯定，在家裡父母親的管教嚴厲，她開始對自己越來越沒有自信，甚至不覺得自己是值得被尊重的。
想要被喜歡的心情，讓她變成了「沒問題小姐」。
壓力讓生活和身體一起失控
進入職場後，王宥云擔任商業平面設計師的工作，長達九年的日子裡，工時經常超過12小時。
為了滿足客戶的各種需求，加上時不時的急稿，龐大的壓力讓她的免疫力失調，開始出現各種症狀：急性蕁麻疹、臉上大爆痘，後來甚至長出了鬍子。
為了治療，她吃了兩個月的類固醇，外表像胖了十公斤，那陣子身體幾近吶喊地告訴她：我快不行了！
30歲那年，整個世界開始天旋地轉，原來是眩暈症找上她，自此之後，每幾個月時不時就報到一次，徹底打亂她的生活。
越不動越不能動
每一次眩暈症發作，時間都是長達一週以上，最嚴重甚至連續暈了兩個多月。王宥云跑遍了各大醫院，從耳鼻喉科看到身心科，就是揪不出病因。
眩暈症帶來的疲憊感，讓她下班後不是坐就是躺，肌力開始逐漸流失，某天出門辦事時，發現短短幾分鐘的路程居然感到很吃力。
當時才31歲的王宥云，抱著想變健康的念頭，決定開始健身。
超出期望的收穫
一開始進到健身房，完全不知道該從何開始，於是王宥云決定求助專業的肌力體能教練，在教練的帶領下，學習使用槓鈴、啞鈴、壺鈴等器材重訓，提升肌力。
為了確保她的身體可以安全訓練，在教練的要求下，王宥云去做了運動健檢，搭配醫生開的藥，加上活動量增加、肌力變好，眩暈症有了明顯改善。
抱著想要讓身邊的人都變健康的心情，王宥云甚至考上了教練證，開始帶著另一半一起運動。
健身生涯走到這裡，其實是始料未及，回想起一開始，王宥云說光鼓起勇氣報名，對她來說都是很大一步。
運動是最值得的投資
運動不只還給她健康，也教會她自信。
王宥云說，每一次重量訓練時，當下雖然知道是安全的，但還是會感到害怕，然而不斷正視自己的恐懼，並且突破它，讓她越來越勇敢。
透過有肌勵，王宥云想鼓勵更多人：
每天為身體付出一點努力，持續累積，強壯好用的身體，就是最好的報酬！
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