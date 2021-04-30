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重度憂鬱恐慌妻離子散 警消專屬教練的人生逆轉勝：不要放棄對夢想的追尋
重度憂鬱症、重度恐慌症的患者，有可能不靠藥物，就痊癒嗎？曾經花天酒地、敗光家產，導致妻離子散的人，有可能逆轉人生嗎？
余柏賢，是目前警察、消防、各大學校機構指定的健身教練，如今看來正能量滿滿的他，高一開始就重度憂鬱、恐慌症纏身；曾經創業成功日賺斗金，也曾浪蕩糊塗，破產、人生失敗。
到底，他是怎麼翻轉人生，找回自己的人生主控權，讓孩子再次信任爸爸，也找回20年前的初戀情人？余柏賢接受女性健身社群「有肌勵」的採訪，透過影片分享他的人生故事。
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酗酒、重度憂鬱、破產 為什麼他可以娶到校花？《那些年，我們一起追的女孩》甜蜜版！
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