以前不覺得自己好，現在覺得自己哪裡都好！自卑設計師逆轉勝

23歲，正是如花盛開的年紀，工作、愛情卻全面受挫，考吃安眠藥才能入睡，胖到75公斤；29歲，即將邁入大齡女子關卡，她卻全身散發滿滿自信，「以前不覺得自己好，現在覺得自己哪裡都好！」

設計師嚴子芸的霸氣宣言，自卑人生究竟怎麼逆轉勝的？

自卑負面的過往

鍾青樺接受女性健身社群「有肌勵」採訪，分享自己的運動歷程。

2015年，嚴子芸在建築師事務所上班，身為設計師需要大量靈感，又要滿足客戶和公司成本需求的平衡，加上政府請領執照挫折、沒有人可以理解她的想法，讓個性要求完美的嚴子芸，承受極大工作壓力。

下班後，已經情緒瀕臨崩潰臨界點，又得面對當時男友的不理解，雙方爭吵不斷；嚴子芸每天都希望隔天太陽不要升起，不要面對隔日的事，睡了就是噩夢連連，或著整整3到4天無法入眠，看精神科醫師、吃安眠藥才能入睡。

累一點可以好睡一點

工作、愛情全陷入低潮，讓她變得自卑，很沒有自信。「我真的不能再這樣下去」嚴子芸驚覺，不能一直靠安眠藥度日，與其坐以待斃，不如做些什麼，讓自己可以更加開心，讓身體累一點，好睡一點。

過去她是上體育課就到旁邊躲樹蔭的人，為了找回好睡的能力，她從跑步開始運動人生。每天沿著愛河跑1到2小時，雖然很累，但卻很享受跑完後流汗的感覺，後來也接觸重訓，如今一天不重訓，就全身不對勁。

她花一年時間，從75公斤瘦到55公斤；參加同學會，被懷疑去整形，全身散發出自信，過去自卑的她，終於可以大聲說「我就是身材好，怎麼樣？」

變成自己心裡最完美的樣子

如今，嚴子芸每天都會固定重訓60至70分鐘、有氧60分鐘，平日採取清淡健康乾淨的飲食，假日會讓自己吃一些開心的食物，「雖然維持體態很重要沒錯，但是讓自己開心，才是更重要的！」

除了體態改變外，嚴子芸也找回愛自己的能力。「以前的我，不覺得自己哪裡好；現在的我，覺得自己哪裡都好」

不想人生變成只是活在別人嘴裡，去迎合外界期待，她的目標是「變成自己心裡覺得最完美的樣子」，或許不是一般大家覺得的最好，但一直都在朝內心想要的樣子而去努力。

讓人生變有趣

透過「有肌勵」，嚴子芸想送兩句話鼓勵更多人：「Variety is the spice of life」、「Believe in yourself」。

生活很無趣，但你可以想辦法，每一段人生都找一點刺激，讓生活更有趣；如果世界末日來了，也不會後悔白活。相信自己做得到，那你就一定做得到！