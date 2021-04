以前不覺得自己好，現在覺得自己哪裡都好！自卑設計師逆轉勝

23歲,正是如花盛開的年紀,工作、愛情卻全面受挫,考吃安眠藥才能入睡,胖到75公斤;29歲,即將邁入大齡女子關卡,她卻全身散發滿滿自信,「以前不覺得自己好,現在覺得自己哪裡都好!」

設計師嚴子芸的霸氣宣言,自卑人生究竟怎麼逆轉勝的?

自卑負面的過往

鍾青樺接受女性健身社群「有肌勵」採訪,分享自己的運動歷程。

2015年,嚴子芸在建築師事務所上班,身為設計師需要大量靈感,又要滿足客戶和公司成本需求的平衡,加上政府請領執照挫折、沒有人可以理解她的想法,讓個性要求完美的嚴子芸,承受極大工作壓力。

下班後,已經情緒瀕臨崩潰臨界點,又得面對當時男友的不理解,雙方爭吵不斷;嚴子芸每天都希望隔天太陽不要升起,不要面對隔日的事,睡了就是噩夢連連,或著整整3到4天無法入眠,看精神科醫師、吃安眠藥才能入睡。

累一點可以好睡一點

工作、愛情全陷入低潮,讓她變得自卑,很沒有自信。「我真的不能再這樣下去」嚴子芸驚覺,不能一直靠安眠藥度日,與其坐以待斃,不如做些什麼,讓自己可以更加開心,讓身體累一點,好睡一點。

過去她是上體育課就到旁邊躲樹蔭的人,為了找回好睡的能力,她從跑步開始運動人生。每天沿著愛河跑1到2小時,雖然很累,但卻很享受跑完後流汗的感覺,後來也接觸重訓,如今一天不重訓,就全身不對勁。

她花一年時間,從75公斤瘦到55公斤;參加同學會,被懷疑去整形,全身散發出自信,過去自卑的她,終於可以大聲說「我就是身材好,怎麼樣?」

變成自己心裡最完美的樣子

如今,嚴子芸每天都會固定重訓60至70分鐘、有氧60分鐘,平日採取清淡健康乾淨的飲食,假日會讓自己吃一些開心的食物,「雖然維持體態很重要沒錯,但是讓自己開心,才是更重要的!」

除了體態改變外,嚴子芸也找回愛自己的能力。「以前的我,不覺得自己哪裡好;現在的我,覺得自己哪裡都好」

不想人生變成只是活在別人嘴裡,去迎合外界期待,她的目標是「變成自己心裡覺得最完美的樣子」,或許不是一般大家覺得的最好,但一直都在朝內心想要的樣子而去努力。

讓人生變有趣

透過「有肌勵」,嚴子芸想送兩句話鼓勵更多人:「Variety is the spice of life」、「Believe in yourself」。

生活很無趣,但你可以想辦法,每一段人生都找一點刺激,讓生活更有趣;如果世界末日來了,也不會後悔白活。相信自己做得到,那你就一定做得到!