女警官變年跑2222k的女跑者 鍾青樺：妳會愛上努力後的自己

警大求學期間,跑步項目總是不斷補測,她卻錄取了警職工作裡,對體力極度要求的保六第一警官隊。

不間斷地跑步,讓她跑進比利時、跑進倫敦,2020年更創下年跑量2222k紀錄。從女警官變女跑者,鍾青樺的運動人生,永遠都不斷在大步踏進。

愛熱鬧什麼都想試

鍾青樺接受女性健身社群「有肌勵」採訪,分享自己的運動歷程。

鍾青樺身高170公分,雖然不是天生運動細胞極佳的人,但外表看起來「應該很會運動」每年校慶運動會總被拉下場,參加大隊接力、或是200m、400m、跳高、跳遠、擲標槍等項目,但多數都是充數頂替,沒認真訓練過。

她天生好動愛熱鬧,各種大大小小與體能有關的活動都想嘗試,包括接拍Nike素人平面廣告、扯鈴、熱舞社、羽球社、桌球社、攀岩、yoga、Brazilian jiu-jitsu、boxing⋯都體驗過。

但,真正的跑步人生,一直到進入警察大學後,才正式展開。

3000公尺補測地獄

「一開始簡直是地獄呀!」鍾青樺大笑。

縱然已年代久遠,她依然記得當年大一入學,規定女生要在18分內完測3000公尺,沒過得測到通過為止,否則會有懲罰。每學期同學們都輕鬆完成,她卻始終在補測泥淖中輪迴。

補測時,跑道兩旁同學的加油聲中,鍾青樺只能咬著牙,告訴自己再怎麼樣都得過。不能停。就這樣開始練習,起初只是求通過測驗,大學四年柔道課累積的肌耐力,也對跑步幫助很大。

真正讓跑步走入生命中,是大學四年級時。為了準備三等警察國家特考,鍾青樺每天都處於高壓下,跑步成了住校生活中,靜下心來默背法條的最好時光。

邊跑步邊和自己對話

後來,鍾青樺錄取了警職工作裡,對體力極度要求的保六第一警官隊,對3000公尺測驗的規定更是嚴格。

還好,延續大四養成的跑步習慣,在該單位五年,跑步反而成為鍾青樺對抗工作內容單調性的出口,每回勤務之餘的跑步時間,總能讓她暫時抽離、好好與自己對話。

就這麼跑啊跑,2015前往比利時跑了一年後,2016更跑進倫敦。

車禍差點丟了警職

2012年,鍾青樺趕著回公司上班,過馬路時硬闖黃燈,結果被左後方準備右轉轎車撞上機車尾,連人帶車往左邊倒,左肩胛骨當場骨折,當下撕心裂肺的疼痛,如今依然記得。

送醫後開了刀,在鍾青樺左肩放入鋼板幫助骨頭癒合,接著開啟長達6個月的緩慢復建之路。

當時鍾青樺擔任的工作,是前總統母親馬老夫人的個人隨扈,由於受了傷無法擔當第一線勤務,被調回原單位第一警官隊暫服內勤兼養傷。

復健的那幾個月,深怕自己無法完全復原而被調去其他單位、甚至得離開警職。擔心廢了手臂又失業,她只有更加認真復健,讓自己儘早回到常軌。

扭轉肥宅工程師形象

過去,鍾青樺除了跑過幾場半馬以外,一般練跑距離不太超過10K。

2018年春天,鍾青樺卸下警職工作,正式轉職斜槓軟體工程師。她不想被貼上大眾對工程師的「肥、宅」刻板印象,加上人生第一次的朝九晚五工作,決定開始每週末固定一次中距離15K到18K的路跑。

2019年,她報名4月底人生第一場全馬:從報名到賽事只有10週左右練習,計劃完全土法煉鋼,由一月中的週末16K逐週加2K上去,想著在賽事前一週可以跑到34K,當天加把勁再堅持一下即可,最後42K以4小時17分鐘完成。️

接受挑戰擬訂計畫

2020年以來的英國,大半數時間都在封城中度過。在家工作、在家生活,少了往常走路上下班的移動距離,為了不減少運動量,2020年3月第三週起,鍾青樺讓自己週跑5次/每次10K,4月第一次人生月跑量達到200K。

8月,她加入「Run 2020K in 2020」挑戰,開始加量週跑5次/每次12K,跑步變成無能為力的封城生活,最能夠掌握的生活,終於在11月底完成目標。到了年底,更完跑了2222K。2021年,她則為自己設定完成2021K的目標。

除了跑步之外,2020年5月開始加入全身性運動、亦挑戰使用啞鈴。

現階段每週運動量為;週間早上盡可能每天跑12K,每天有HōmeBodies約一小時的線上課程,時不時會接受各種體能挑戰,放假天氣好時會進行中長距離健行,每週運動時數約有12-14小時。

飲食方面,由於居住英國加上疫情,外食沒有像在台灣來得那麼便利。2020年起,她自己研發、嘗試網路上不同食譜,盡量吃原型食物、注意入口份量不暴飲暴食、如果無法自我控制就別囤積零食。

愛上努力的自己

生活中許多小細節積累,都能為長期體態帶來改變。

少女時代十幾年以來,唯有這2、3年她才開始不在意體重,飲食上不挑食也不過量,反而出現更喜歡的自己;總歸一句,運動永遠比任何節食計畫來得有效,you are what you eat。

透過「有肌勵」,鍾青樺想鼓勵更多人,要怎麼收穫先那麼栽。運動一途是場長期抗爭,規劃藍圖中期望自己達到的模樣,為自己設定目標後,朝目標前進並記錄、享受過程,妳會愛上努力後的自己。