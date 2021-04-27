矽谷房產代書重度憂鬱 靠皮拉提斯走出陰霾 遇疫情領失業救濟金：現在的我最快樂

在矽谷經營房地產代書事業二十年，同時在灣區擁有兩間皮拉提斯工作室，吳君儀卻說，領失業救濟金的這一年最快樂。

不是因為不用做什麼，而是什麼都可以做了，原來，這就叫自由。

1994年，22歲的吳君儀從台灣隻身到夏威夷唸書，畢業後輾轉到了紐約，最後在加州落地生根。

30歲在白人當家的矽谷房地產代書公司，成為第一號亞洲女性員工，一待就是二十年，經手無數百萬美金房地產案件。

35歲，兩個心愛的孩子陸續來報到；45歲，因為愛上皮拉提斯，和另一半又誕生了兩個心血結晶：在灣區創立了皮拉提斯工作室。

看起來一切都很順利，可是她卻在此時發現自己罹患重度憂鬱。

低品質的陪伴 對孩子是傷害

在職場上，一直是女強人姿態的吳君儀，從不在工作時顯露個人情緒，也不輕易掉淚，她卻突然在辦公室毫無預警地狂哭不止。

共事多年的主管察覺到不對勁，要她求助專業醫療，她卻以為自己只是更年期不適。

直到女兒哭著對她說：「媽媽，是不是我不夠好，妳的臉才一直臭臭的，妳是不是不喜歡我！」

吳君儀被女兒的一席話徹底點醒，她以為自己把情緒遮蓋得很好，沒想到孩子其實都知道。

皮拉提斯不只是運動

五年前，吳君儀第一次接觸皮拉提斯，因為長期的久坐和超時工作，造成無法根治的腰酸背疼，多方求醫、按摩、推拿都無效，經過物理治療師的推薦，開始了皮拉提斯。

那是皮拉提斯，第一次療癒了她的傷痛。

但是重度憂鬱症卻在此時上門報到，受到病情影響，心情低落、沒了動力，她因此中斷了一年皮拉提斯。

原本以為少了運動，下班後有更多的時間可以跟孩子相處，但是實際上這樣低品質的陪伴，反而對孩子是一種傷害。

她知道不能再這樣下去，因此在孩子和家人的鼓勵下，再次投入皮拉提斯的鍛鍊，不僅成功走出憂鬱，還順帶減掉了因為藥物副作用增加的15公斤。

她說，是皮拉提斯再一次治癒了她。

愛自己，就是把時間留給自己

有感於皮拉提斯帶來的美好，吳君儀決定離職，要集中心力推廣熱愛的皮拉提斯。

然而此時遇上疫情大爆發，美國從去年三月開始封城，位在灣區的兩間皮拉提斯工作室長達一年無法開課。

最後，開始領失業救濟金。

但是她說自己比從前更快樂，因為終於學會把時間拿來好好愛自己。

人生轉個彎一樣精彩

原訂的計劃趕不上變化，因此她在去年十一月決定開始用不同的方式分享皮拉提斯，在Youtube上開設頻道分享課程，並且動手規劃在五年內搬回台灣，回到台中開設個人工作室。

透過有肌勵，吳君儀想鼓勵更多人：

女人一定要先愛自己，把時間花在自己身上，才能在家庭和工作上有更多的力量去投入。