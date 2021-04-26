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有片！10 分鐘腹肌訓練 隨時隨地在家都能做
只要一張瑜珈墊，在家隨時隨地就能開始鍛鍊腹肌！
熱愛健身的情侶Eugene & Jayn，分享了一組10分鐘的腹肌訓練，是男、女生都適合的訓練程度。
Eugene & Jayn建議，做完一組後可以休息4-5分鐘，接著再做下一組，達到有效的訓練量。
跟著影片做，總共15個訓練動作，做完腹肌絕對超有感！
｢有肌勵｣是女性專屬健身夥伴，提供健身資訊、健康方法，更提供滿滿的鼓勵和正能量，給女性肌力，也給女性激勵，讓姐妹們的健身路上，不孤單！
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