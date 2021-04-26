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有片！練胸肌會讓罩杯縮水？教練帶妳釐清迷思

聯合新聞網 / 陳怡雯
許多人擔心重訓會造成胸部縮水，專業教練表示這是錯誤觀念。圖片來源：Shutterstock
許多人擔心重訓會造成胸部縮水，專業教練表示這是錯誤觀念。圖片來源：Shutterstock

今天要帶大家破除兩個重訓迷思：關於練胸會造成胸部變小？還有練背會造成駝背嗎？

健身教練Jack提醒，這兩點都是錯誤的觀念，重訓不會造成胸部變小和駝背，反而能有效改善體態。

由於脂肪遍佈全身，而胸部主要是由脂肪所構成，所以當我們在做持續性的有氧運動時，有些人可能會感覺：「我的胸部好像變小了！」實際上是因為整體性的脂肪減少所造成。

脂肪的下方是肌肉，健身教練Jack表示，只要把胸肌練好，視覺上就會產生集中、托高的效果。

另外針對背肌做訓練，則可以減緩背部疼痛，讓背部的線條更好看！

｢有肌勵｣是女性專屬健身夥伴，提供健身資訊、健康方法，更提供滿滿的鼓勵和正能量，給女性肌力，也給女性激勵，讓姐妹們的健身路上，不孤單！

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社團：女性專屬|健身的我超美

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