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體育生成高效學習教練 莊凱柔：四肢發達不代表頭腦簡單！

聯合新聞網 / 張念慈
莊凱柔由體育人華麗轉身，成為高效學習教練。圖片由莊凱柔授權「有肌勵」刊登 ⠀
莊凱柔由體育人華麗轉身，成為高效學習教練。圖片由莊凱柔授權「有肌勵」刊登 ⠀

學體育的，注定四肢發達、頭腦簡單？莊凱柔的生命故事，大大顛覆你的想像。

她從小到大都是體育生，有台灣、美國兩所頂大碩士學位，更是高效學習講師，影響超過5000位學員生命。改變，是怎麼發生的？

愛運動也可以很會學習

莊凱柔接受女性健身社群「有肌勵」專訪，述說她的成長改變。她的父親是體育老師，在耳濡目染下，她經常入選為學校代表選手，從國小打巧固球開始、國中田徑隊，高中籃球隊。

後來，雖因課業關係，暫停運動生涯，但到大學選填志願，她依然堅持運動的熱情，考上現在的國立台灣體育運動大學。

報考研究所時，莊凱柔高分錄取包括清華大學、高雄師大、中興大學與國立體院等4所大學，後來她選擇清大，主攻運動心理學。

在校期間，她更以優異成績，拿了教育部獎學金，至美國修習第二個碩士「英語教育碩士」。莊凱柔想證明，會運動的人真的不是頭腦簡單、四肢發達，「我們可以愛運動，也可以很會學習！

改變生命

莊凱柔喜歡透過文字、話語給予別人力量，有感過去體育求學之路，多數時間需要花在練習與訓練，卻苦於找不到讀書學習方法，真的非常辛苦。

她不甘於別人覺得體育人就是頭腦簡單，於是研發出了一套真正幫助人「如何高效學習」的方式，稱為「全腦學習」。

她的理念，是幫助全台灣的人，從小開始就用正確的方式學習，甚至愛上學習，讓台灣多一份競爭力。去年起，她在全台灣與馬來西亞地區，開設超過500場全腦學習講座，改變超過5000位學員的生命

疫情半年斷炊

莊凱柔是一名職業講師，去年因為新冠肺炎疫情關係，有一陣子沒開公開課，各大企業也減少外聘講師的邀約，將近半年，她沒有一堂課可以講。

除了心理上的打擊，最實際的是沒有收入，每個月還有非常大的貸款壓力，差點得了憂鬱症。

這時，從小培養的「運動」習慣，發揮了莫大作用。莊凱柔每天持續運動，紓解壓力，並從運動找到了她的第二專長。

她加入中壢路跑團，每天上午4點與跑友們共同跑步，平日靠重訓維持肌肉量，也擔任TRX教練時幫助女性鍛鍊身材、維持體態，強調快樂運動、健康樂活，用斜槓開啟人生第二份喜悅的工作。

對困難勇往直前

「3、2、1⋯⋯同學們太棒了，看一下你們的肚子，馬甲線在跟你們say hello 」，這是莊凱柔在TRX的教學課堂上，不斷出現的對話。

莊凱柔認為，運動是我們這輩子最忠心的朋友，我們花多少時間在他身上，他就會回報多少在我們身上。

她欣賞愛運動的人，那是一種對困難勇往直前的不停歇；她更欣賞愛運動的女人，那是一種對身材不輕易妥協的堅持。

再多撐一下

如今，莊凱柔是一名職業講師，也是TRX教練。

她認為，運動就是一種自我挑戰，一場身體與心理的可愛交戰，「心理總想堅持，但身體卻想放棄，而這兩者都是我！」

運動之後，莊凱柔更加體悟「堅持」兩個字，並化為實際執行。每當她想放棄的時候，就會想起運動時不斷激勵自己的話，「再撐一下、再多兩秒！」

透過有肌勵，她想鼓勵更多人，如果有一種力量，可以在低潮時忘卻痛苦；如果有一種陪伴，可以不用撥電話打開Line，那一定是「開始運動吧！」讓我們一起開始談一場與運動的戀愛！

｢有肌勵｣是女性專屬健身夥伴，提供健身資訊、健康方法，更提供滿滿的鼓勵和正能量，給女性肌力，也給女性激勵，讓姐妹們的健身路上，不孤單！

YT：有肌勵https://pse.is/UYA9X

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IG：https://www.instagram.com/udnGpower

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