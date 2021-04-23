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有片！健身低卡食譜　舒肥雞胸肉輕鬆做

聯合新聞網 / 陳怡雯
雞胸肉是優質蛋白質來源。圖片/canva
雞胸肉是優質蛋白質來源。圖片/canva

身上的肥肉、體重計上的數字是許多人的敵人，想要不挨餓也能健康瘦，到底該怎麼做呢？

彰化基督教醫院體重管理中心駐診營養師葉怡君表示，減重的關鍵，第一步就是要清楚知道自己吃進什麼食物，並且以天然食物為主，減少加工品，製造出熱量的缺口。

影片中邀請到彰基醫院主廚黃振源，示範如何用舒肥的方式料理雞胸肉，吃起來軟嫩多汁。 

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社團：女性專屬|健身的我超美

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