吃素不等於健康　營養師教你三招正確觀念

隨著食品加工技術的發展，越來越多色香形味俱全的素食加工品問世，讓吃素不再只有單調的青菜可吃。為了讓這些仿肉、素料更加美味或降低成本，添加不少油脂及澱粉，反而越吃越胖。

到底吃素能不能減重？中醫大新竹附醫臨床營養科黃琳惠營養師表示，答案是可以的，只要有正確的飲食觀念，素食者一樣能維持健康體態且營養滿分。

接下來她將跟我們分享如何健康吃素的三大關鍵。

觀念一：原型食物少加工

素食者蛋白質選擇性較少，主要以豆製品為主，另有以豆類及麵粉等主要原料製成的素食加工品，也就是我們俗稱的素料。

素料所含油脂及醣類比例較高，額外添加的成分也較複雜，應選擇天然或輕度加工的食材，例如豆漿、豆腐等，取代素料，可以吃到優質蛋白質，並減少油脂及醣類的攝取。

觀念二：充足蛋白質攝取

吃素要達到增肌減脂，除了足夠的熱量外，蛋白質也要充足，才能夠避免肌餓感。但大多數素食者因為沒吃肉，選擇性變少，所以蛋白質攝取量不足，建議以蛋奶素為首選。

動物性蛋白質吸收率較高，同時蛋奶類也是優質蛋白質，是增肌減脂的好幫手，必要時可使用蛋白粉為輔助，每人每天每公斤體重建議0.8至1公克的蛋白質攝取量。

觀念三：減少精緻澱粉類

精緻澱粉例如蛋糕、麵包、吐司、麵類等，熱量高但營養價值卻不高，最好以天然未精緻澱粉取代，例如地瓜、燕麥片、馬鈴薯、山藥、南瓜、紅豆、綠豆等。

根莖類建議洗淨連皮一起烹調食用，可攝取較多纖維質及植化素；乾豆雜糧類避免做成甜湯或甜點，品嘗食材原味最輕盈健康。

全素者易缺乏三大營養素

黃琳惠營養師提醒，素食者在營養攝取上要注意蛋白質、維生素和礦物質的不足。

以蛋白質來說，全素者的蛋白質來源主要為植物性蛋白質，其中的必需胺基酸含量較動物性蛋白質少且不完整，因此全素者難以攝取到人體所需的胺基酸含量。

建議可以將穀類、豆類一起吃，例如黃豆飯、十穀豆漿飲，穀類缺乏離胺酸、豆類缺少甲硫胺酸，兩著同食可互補胺基酸的不足。

另外，全素者容易缺乏維生素 B2 及 B12，可多攝取深綠色蔬菜、豆類、酵素或綜合維生素。

在礦物質的部分，全素者容易缺乏鈣、鐵、鋅等，可以選擇豆製品、芝麻、深綠色蔬菜、豆莢類、全榖類或鈣片替代補充。