男友罹癌亡、丈夫外遇 溫哥華孫藝珍的翻盤人生

從小四處躲債搬家、寄人籬下，男友罹癌身亡、丈夫外遇…直到近幾年，攝影師林欣欣終於覺得，人生翻盤了。

原來，人生不斷的低谷，都是為了向上攀升蓄積能量。

沒被疼愛過的童年

林欣欣接受女性健身社群「有肌勵」專訪，第一次對外吐露過往的心酸故事。

從小到大，林欣欣的人生滿滿的低潮，家庭、愛情、婚姻、工作都不順遂，不知道什麼叫做光明和希望。

小時候，家中欠債，林欣欣為了躲債而轉學到台中唸書；之後，父母離婚，卻沒有人願意帶著她，林欣欣只好寄人籬下與親戚同住。

家人，對她來說，是遙遠又陌生的名詞。

傷疤累累的愛情

愛情，更是另一個不斷跌跤的傷痛。

專科時期，她單戀一個男生五年，卻無疾而終。後來，遇到可以攜手未來的真愛，對方卻罹患血癌，她陪伴罹癌男友度過最後六個月，淚眼送他離開。

25歲，林欣欣結婚了，隨丈夫移民加拿大溫哥華，以為人生就此可以展開新的一面。不料兒子才誕生一個月，丈夫就搬回台灣工作，在溫哥華就剩下林欣欣和兒子，及公公、婆婆及小姑共同居住。

才剛新婚就分隔兩地，男人果不其然，外遇了。離婚的時候，林欣欣身旁的朋友，沒有一個人支持「你一個人在溫哥華，帶著7歲兒子怎麼生活？」勸她忍氣吞聲，睜一隻眼閉一隻眼。

林欣欣和台灣家人不親，在溫哥華又只有她一個人，在沒有人伸援的情況下，她只好自己開車、自己搬家。

人生還可以掌控什麼

後來，林欣欣再婚了，和現在的老公有了一個可愛的女兒。異國婚姻經營不易，經過好幾年的磨合，這幾年終於婚姻才逐漸穩定，林欣欣終於覺得，人生開始翻盤。

林欣欣是房屋攝影師，她所創設的臉書房屋地產攝影師團，至今是這個領域中擁有最多成員的社團。然而，去年開始，她總覺得，這份工作實在不是她想要的。

每次拍攝，林欣欣必須扛沈重的攝影器材，工作結束後還要坐在電腦前修圖，對眼睛傷害相當大。

有一次，林欣欣前往一個位於山坡地的房子拍照，不過從入口處往上走到門口，短短不到20公尺，她卻氣喘如牛、臉色發白，「我的體力怎麼那麼糟？」

有感身體狀況低下，林欣欣在幾個節目中，看到包括孫藝珍在內的許多韓國女藝人，平常的運動都是皮拉提、TRX，她決心開始學習皮拉提斯課程。

溫哥華孫藝珍

上了三個月，因不滿意中心的規則，索性自己買一台皮提拉提斯器械，在家運動。為了督促自己，每天都在臉書上傳自己運動的影片，開始影響臉友一起運動；為了能更準確的示範所有的動作，所以就報名健身教練證照課程。

從2020年10月開始，林欣欣每天在家運動1到2個小時，皮拉提斯、TRX、HIIT、啞鈴和彈力帶都是她的最愛。核心練得好，其他運動都可以很快上手。每個動作要做的精準且不馬乎，該用力就要用力，該伸展就要盡力延伸。

4個月後，喝咖啡的量變少了，下垂的屁股變翹、手臂開始有線條、掰掰肉不見了，原本伏地挺身連半下都做不起來，現在可以做20下。膝蓋或腳裸再也不會突如其來發紅發腫疼痛，早上送小孩上學後，不需要再睡回籠覺了。

運動，讓林欣欣不再擔心年紀的增長，47歲的她，兒子18歲、女兒9歲「我一直跟兒子說媽媽28歲，我想成為看起來最年輕的家長，我想成為溫哥華孫藝珍，哈哈！」

鼓勵你的話

透過「有肌勵」，林欣欣想鼓勵更多人，別怕夢想被嘲笑，世界上只有懶女人，沒有醜女人！你對自己的身體付出多少，你的身體就會回饋你多少！