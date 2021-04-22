教學片/ 虎背熊腰掰啦！簡單兩招，輕鬆練出美背+美胸

夏天到了，衣服越穿越單薄，冬季裡累積的油膩膩脂肪，藏都藏不住，該怎麼辦才好？健身教練Jack教你輕鬆兩招，在家就可練出美背、美胸，快點跟著影片做起來！

完美的身材人人都想擁有，如果沒有心力和時間好好認真減肥，快來學習許多女孩的健身心機法，只要「背薄」，把背部肌肉鍛鍊好，就可以改善駝背、腰部看起來更纖細。

女性的胸部約有90％是脂肪，透過練習「美胸運動」，不但胸部脂肪不會減少，還可以讓腹部周圍變得緊緻，快點跟著影片，學起來一起練！