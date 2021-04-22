千元運動背心免費送 快點揪友一起動一動！

運動需要動力，有伴一起更有趣！

找不到伴沒關係，已經有一萬兩千個姐妹，在女性專屬健身社群「有肌勵」的臉書社團「女性專屬|健身的我超美」，找到可以每天一起動一動的夥伴了，妳加入了嗎？

有肌勵和吃喝玩樂造甘那盃合作，舉辦「#一起動一動，抽價值千元背心」抽獎活動。

邀請妳現在就加入「女性專屬|健身的我超美」社團，PO文分享運動美照，文中打上 #一起動一動，就能參加抽獎。

中獎者一次可得到兩件，讓妳和夥伴一同穿上背心 #一起動一動

活動辦法

1. 按讚粉專「有肌勵」（https://reurl.cc/Dvkl0d）

2. 加入社團「女性專屬|健身的我超美」（https://reurl.cc/Agm62E），並po文分享運動美照，在文中打上 #一起動一動（可多次po文，分享不同內容即可）

3. 公開分享活動貼文頁面到個人臉書

有肌勵和吃喝玩樂造甘那盃合作，抽獎送價值千元運動背心。圖由吃喝玩樂造甘那盃提供

活動日期：

1.活動時間：110.4.20（二）~110.4.27（三）

2.抽獎時間：110.5.7（六）前完成抽獎並公告

獎品名額：

價值1,000元「造甘那盃」黑色運動背心2件/名，共25名

活動抽獎說明

1. 需完成按讚+加社團+po文+分享才有抽獎資格。

2. 多次po文者，可有多次抽獎機會，但無法重複得獎。

3. 在活動結束後，將由電腦抽出25名幸運兒，每名可獲2件背心（價值1000元）。

4. 得獎名單將公告在有肌勵粉專與社團，同時小編將於您的貼文下方留言進行通知，請務必留意訊息。

注意事項：

1. 「女性專屬|健身的我超美」社團限定女性參加。

2. 此活動得獎者限定台灣地區。

3. 背心為隨機出貨，不挑size。

4. 公佈得獎名單時須同意以FB全名直接公布。

5. 參加者於參加本活動同時，即視為同意接受本活動規範，主辦單位有權決定取消、終止、修改或暫停本活動。