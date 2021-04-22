千元運動背心免費送 快點揪友一起動一動！
運動需要動力，有伴一起更有趣！
找不到伴沒關係，已經有一萬兩千個姐妹，在女性專屬健身社群「有肌勵」的臉書社團「女性專屬|健身的我超美」，找到可以每天一起動一動的夥伴了，妳加入了嗎？
有肌勵和吃喝玩樂造甘那盃合作，舉辦「#一起動一動，抽價值千元背心」抽獎活動。
邀請妳現在就加入「女性專屬|健身的我超美」社團，PO文分享運動美照，文中打上 #一起動一動，就能參加抽獎。
中獎者一次可得到兩件，讓妳和夥伴一同穿上背心 #一起動一動
活動辦法
1. 按讚粉專「有肌勵」（https://reurl.cc/Dvkl0d）
2. 加入社團「女性專屬|健身的我超美」（https://reurl.cc/Agm62E），並po文分享運動美照，在文中打上 #一起動一動（可多次po文，分享不同內容即可）
3. 公開分享活動貼文頁面到個人臉書
活動日期：
1.活動時間：110.4.20（二）~110.4.27（三）
2.抽獎時間：110.5.7（六）前完成抽獎並公告
獎品名額：
價值1,000元「造甘那盃」黑色運動背心2件/名，共25名
活動抽獎說明：
1. 需完成按讚+加社團+po文+分享才有抽獎資格。
2. 多次po文者，可有多次抽獎機會，但無法重複得獎。
3. 在活動結束後，將由電腦抽出25名幸運兒，每名可獲2件背心（價值1000元）。
4. 得獎名單將公告在有肌勵粉專與社團，同時小編將於您的貼文下方留言進行通知，請務必留意訊息。
注意事項：
1. 「女性專屬|健身的我超美」社團限定女性參加。
2. 此活動得獎者限定台灣地區。
3. 背心為隨機出貨，不挑size。
4. 公佈得獎名單時須同意以FB全名直接公布。
5. 參加者於參加本活動同時，即視為同意接受本活動規範，主辦單位有權決定取消、終止、修改或暫停本活動。
｢有肌勵｣是女性專屬健身夥伴，提供健身資訊、健康方法，更提供滿滿的鼓勵和正能量，給女性肌力，也給女性激勵，讓姐妹們的健身路上，不孤單！
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower
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