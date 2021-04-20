六人一卡皮箱環遊世界 超正四寶媽老師，竟然曾是叛逆小太妹

如果時空穿越，有人告訴13歲的張芷維「以後你會當老師，還會生四個小孩。」逃家、國中唸三所的她，會抽著菸，嗤之以鼻「怎麼可能！」

30年後，她依然反骨、叛逆，卻是眾多學生最愛的美語老師，還帶著孩子勇闖世界。人生，永遠都有許多可能。

叛逆的女兒

張芷維小時候滿臉雀斑、暴牙，連隔壁班同學都取笑她「你們班上那個人好醜！」，她得遮住臉才敢跟人講話，全無自信心。

國中時，張芷維不愛念書，卻進入了升學導向的明星國中，她瞞著母親偷偷轉學，直到穿上別的學校制服，媽媽才發現。

國二下學期，她因為出校門買菸被退學，母親又羞愧又氣憤，將她拎回家，怒吼「等我回家，好好處理你！」

「才不要等你處理我」趁母親不留意，張芷維轉身就跑，開始翹家。

深夜無處去，她隨路旁認識的朋友返家，有地方睡，有東西吃，出入賭場、地下錢莊，還好朋友要她「你不可以跟著我們變壞！」直到兩個月後才被找回家。

你女兒來美國給我帶

國中讀了三所，父母面對叛逆的張芷維無計可施，父母的朋友建議「你女兒帶來美國給我帶。」

和父母鬧翻的張芷維，一個人坐飛機赴美，長達4年的單獨生活。

在美國，沒錢、沒朋友可以幫，加上不會講英文被欺負，張芷維只能去圖書館念書K英文。

在台灣原本成績就不錯，只是愛玩不喜歡讀書，英文學會後，她開始打工，自己一個人住，周末到餐廳打工、晚上當美容師，直到上大學的年紀才返台念書。

教工程師學英文

大學畢業後，張芷維進入竹科公司擔任秘書，工程師們知道她待過美國，便請她下課後兼差教英文。

後來，她轉行開服飾店，卻發現開店成本太高，只好再進園區兼課教英文補貼；之後改開咖啡店，仍有人上門問「聽說你是英文老師，可以請你教課嗎？」

張芷維從小討厭老師，覺得老師只喜歡乖巧聽話的好學生，但命運卻不聽她的。她越想擺脫當老師，學生們卻一路跟著她，更有學生從小學跟到大學，如今已教美語超過24年。

生不出孩子就認養吧

張芷維與先生郭洛瑋交往10年才結婚，但立志生五個孩子的她，結婚多年始終未懷孕。

她和丈夫決定將愛放大，一年認養10個世界展望會的孩子，計畫到全球各地的展望會當義工，拜訪關心他們曾幫助過的孩子。

認養孩子前，美語補習班才剛開張，只有三、四個學生，認養孩子後，已有近百個學生！結婚第7年，更陸續生下了4個孩子，人生圓滿了。

六人一卡皮箱瘋狂世界行

張芷維熱愛挑戰，至今走遍40多個國家；4年前，開始學打鼓，希望未來能在孩子婚禮上表演。2019年生完老四後，決心封肚，送自己到南美洲智利旅行一個多月，造訪百內國家公園，爬了四天三夜的山，從此愛上爬山。

返國後，她積極鍛鍊體力，每天游泳1500公尺、慢跑5到10多公里，一周一次健身課，每天做5分鐘核心，立志走遍更多地方。

同一年，她和老公決心為全家創造回憶，放下所有工作，帶著4個孩子，全家6人只帶著一卡皮箱就出發，環遊世界190多天，去了越南、柬埔寨、寮國、緬甸、印度等11個國家。

一家六口的壯遊，為了省錢，一天只花500元住宿，後來因疫情提早返台，全程只花了70多萬。

旅程中最難忘的不是美景，而是「可以和家人每天一起吃三餐」。不論去到哪裡，只要和家人在一起就是家。

帶學生挑戰爬山

張芷維不只自己爬山，她也帶孩子、帶學生帶山，就連下雨也繼續前行。學生家長都驚呼「我家孩子從沒爬過山，竟然肯跟你爬山！」

張芷維母子、師生的爬山足跡，從七星山、馬拉邦山、合歡主峰、石門山、火炎山、飛鳳山，年齡從2歲到國一都有。

她的邏輯很簡單，「只有一直爬，小孩就會跟著爬，沒有得背，只能自己爬。大的帶小的，慢慢的，終點就到了！」

接受自己的不完美

從小太妹到暖心老師，從叛逆女兒到超級媽媽，張芷維一直都走自己的路，反骨、與眾不同，卻都活出亮麗光彩。

透過「有肌勵」，她也想鼓勵更多為人父母，不要為了小孩犧牲自己，努力把人生過好，才能影響小孩。

張芷維表示，不會因為小孩而犧牲自己，可以努力、很認真把自己過得很好的媽媽，才能夠帶出很好的小孩。

你現在做的任何事，小孩都看著你，如果你現在過的委曲求全，小孩子未來也會過的委曲求全。但是當你把自己過得很精采，小孩子就會過得很認真、很努力。