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有片！爬山到底是運動還是傷害？物理治療師教你正確姿勢

聯合新聞網 / 陳怡雯
爬山時需要保持正確姿勢，才能享受登山樂趣。張念慈/攝影
爬山時需要保持正確姿勢，才能享受登山樂趣。張念慈/攝影

近年來盛行登山健行，許多人也把爬山當作固定的運動，但是你知道如果姿勢不正確，可能健身不成，還可能對身體造成傷害唷！

物理治療師潔出少女表示，爬山是「下肢高強度運動」，並非不需任何基礎就可以輕鬆完成，如果沒有掌握好姿勢，就會導致上山膝蓋疼痛，下山腿抖無力的問題。

影片中會搭配圖示詳細說明，教導民眾避免運動傷害的方式，才能長長久久的享受登山樂趣。

｢有肌勵｣是女性專屬健身夥伴，提供健身資訊、健康方法，更提供滿滿的鼓勵和正能量，給女性肌力，也給女性激勵，讓姐妹們的健身路上，不孤單！

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社團：女性專屬|健身的我超美

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