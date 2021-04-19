有片！爬山到底是運動還是傷害？物理治療師教你正確姿勢
近年來盛行登山健行，許多人也把爬山當作固定的運動，但是你知道如果姿勢不正確，可能健身不成，還可能對身體造成傷害唷！
物理治療師潔出少女表示，爬山是「下肢高強度運動」，並非不需任何基礎就可以輕鬆完成，如果沒有掌握好姿勢，就會導致上山膝蓋疼痛，下山腿抖無力的問題。
影片中會搭配圖示詳細說明，教導民眾避免運動傷害的方式，才能長長久久的享受登山樂趣。
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