音樂系女孩決心甩肉26公斤　萬年綠葉終於翻身做女主角

從萬年配角到主角的距離有多遠？王涵用兩年的時間，終於走到舞台最耀眼的C位。

因為身型，她總是被分配到丑角或媽媽的角色，然而心裡一直有個聲音，吶喊著希望能夠當上一回女主角。

21歲那年，她下定決心開始減重，健身、飲食雙管齊下，最終甩掉了26公斤，巨大落差帶來渴望的正向轉變，她不只成為了舞台上的焦點，也變成那個最想成為的自己。

這一次，換我當女主角

王涵接受女性健身社群「有肌勵」的採訪，述說她如何從永遠的配角，走向聚光燈下，成為閃閃發亮的主角。

現正攻讀北藝大音樂所、主修聲樂的王涵，從小到大都是圓滾滾的體型，她天生開朗、大而化之的個性，即使因為外表被朋友嘲笑，甚至因此告白失敗，也不會特別放在心上。

唯獨讓她耿耿於懷的是在專業領域上的表現，「不管唱的好壞，在歌劇選角上還是會以外貌為優先考量，我因為身材時常錯過真正想要嘗試的角色，在我大學生涯裡，飾演的一直都是媽媽之類的角色。」

160公分高的王涵，在養成健身與健康飲食習慣之前，體重最高峰曾到達86公斤，經歷了幾次失敗的減重，也嘗試過不吃不喝的激烈手段，很快就遇到停滯期甚至復胖。

她決定尋求專業營養師的幫助，照著營養師開出的飲食與健身菜單按表操課，僅僅8週的時間，體重就下降到65公斤，頗有成效的狀況下卻還是再次復胖了！

她察覺到，不論健身或是控制飲食，都應該成為生活的一部分，而不只是短時間用來瘦身的方法而已，如此一來才能長期的保持良好體態。

要吃魚，更要學會釣魚

沒有了營養師的逐步指導，想持之以恆卻不只該從何開始，幸好在這個時候王涵遇見了對健身充滿熱情的另一半湯馬士，在男友的教導下，減重變成有趣的事情。

比如以前覺得淡而無味的減脂餐，原來只要懂得變化烹調的方式，也能成為美味的日常料理，她因此在自己的IG中，開了一個「湯馬士手作便當」的單元，希望透過分享這些食譜，也能幫助其他人堅持下去。

她說，只有當一切自然地內化成生活日常，就不覺得困難了，加上從鏡子中一點一點地看見自己的轉變，成為了持續下去的動力，也提醒著自己不要再回到以前那個不喜歡的樣子。

王涵笑說，「我覺得減掉的不只是體重，連身心都更加輕盈，沒有那些負擔，更有自信去爭取以前從沒想過可以嘗試的事情！」

健身也健心

在剷除了不必要的重量後，王涵認為健身帶來的好處已經超過她一開始的預期，

「我是唱聲樂的，要知道怎麼用身體的力量去創造聲音的空間，老師以前在形容的時候我都覺得很抽象，比如說丹田要用力、腹腔要共鳴，但是我無法想像要如何去達成。透過健身我現在更清楚要用力和放鬆的部位，自然也表現得更好了。」

除了更了解自己的身體，王涵表示健身讓作息更規律，做事也更有效率，已經完成論文的她，計劃在畢業後加入歌劇團，同時繼續透過社群平台分享自己的健康生活，期望能幫助到更多像她一樣的女孩。

透過有肌勵，王涵希望鼓勵更多人「愛自己，要先真正愛上自己的生活」學會用心過生活，就能蛻變成想要成為的自己。