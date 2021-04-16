「星光」海選之星跳水癱瘓 　　翅膀男孩要結婚了！網爆哭：重新相信愛情！

曾是選秀節目「星光大道」海選的「翅膀男孩」林政緯，2007年升大四暑假時，跳水意外全身癱瘓，連聲音都發不出來。正要起飛的人生，折翼了。

2021年4月17日，林政緯要結婚了，網友感動暴哭「重新相信愛情！」。如今，他是街頭藝人、心靈講師、podcast節目主持人；未來，要成為人夫、人父。翅膀斷了，依然可以遨遊天際。

校園之星癱瘓了

林政緯接受女性健身社群「有肌勵」專訪，分享他的人生故事。

2007年，林政緯是銘傳大學系學會會長，當選校園親善大使，也通過《星光大道》海選，準備到棚內比賽，卻因跳水意外全身癱瘓。

「媽，對不起。」甦醒那一刻，林政緯望向病床旁焦急的母親，愧疚的淚水不斷流下。

父親早逝，母親從他國中開始，就得到醫院洗腎，卻依然努力把他和妹妹拉拔長大。原以為畢業後能扛起照顧母親、妹妹的責任，如今卻反過來要她們照料。

學會勇敢

頸椎受傷，連拿刀結束生命的力氣都沒有；想跳樓，得麻煩別人幫忙推一把。既然如此，那就好好活吧！

連聲音都發不出來，就算連呼吸都得非常用力，經多年努力復健，林政緯重新訓練呼吸及發音，光是將手舉起就花了5年。

他以自己最愛的音樂重新開始，2012年加入藝人蕭煌奇創辦的「夢想者聯盟」（身障表演藝術者協會）培訓，2015年結業時成功發行專輯。

林政緯更是不斷充實自我，學習音樂剪輯、影片編輯、演講宣導，成為街頭藝人及講師，積極參與講座分享自己的心路歷程，鼓勵更多人勇敢走出自我、找尋夢想。

癱瘓的人可以有愛情嗎

受傷後，林政緯不敢奢望愛情。傷友和傷友結婚，都已經困難重重，更何況是正常女孩，怎麼會願意嫁給癱瘓者？

2017年林政緯的母親罹患大腸癌，抗癌期間不停的在客廳嘔吐，林政緯躺在床上，卻無法拍拍她的背、幫忙倒水。

他流下眼淚「如果有另外一半，兩個人一起去面對未來，會不會更好？」

林政緯鼓起勇氣嘗試聯誼活動，陽光開朗的他，雖然擄獲不少女性注意，但一進入是否交往階段，就因現實考量被拒絕了。

愛情，真的會來嗎？

天使的來到

2018年，林政緯在教會活動中，認識了何若男。若男的父親是小兒麻痺患者，母親在醫院當看護，這樣的生長環境，讓若男選擇念護專、大學讀物理治療，目前在長照機構服務。

兩人第一次見面，何若男就已對政緯的故事瞭若指掌，對這個認真生活的男人欽佩不已。林政緯鼓起勇氣詢問「要不要以結婚為前提交往？」若男笑著點頭。

林政緯無法隻身出門，每次都必須由外勞推著輪椅陪同，兩人就在外勞全程觀看的「真人實境秀」下，尷尬開始約會。

隨著感情日益加深，雙方開始討論結婚，卻遇到了外勞的阻礙。

結婚的阻礙是外勞

原來，外勞擔心照顧8年的男主人，會因為女主人出現，改變原本的照護模式；外勞排斥兩人的見面，甚至林政緯和若男電話談情，都得改成傳簡訊，以以免外勞暴走生氣。

正常的人，很難想像為何林政緯需要對外勞委曲求全。

對於無法下床、大小便的癱瘓者來說，看護就是他的手和腳，是對外界溝通的管道。

過去，林政緯曾有個外籍看護，出門買個早餐就跑了，還好妹妹還在家，趕緊請半天假陪他。從此，林政緯的手機一定放胸口，才能對外界求援。

去年因為疫情關係，外勞進不來，更讓林政緯思考：「要不要暫停和若男的關係？沒辦法正常生活，怎麼照顧另外一半？」

但是若男沒有放棄，依然默默等待，等到林政緯找到適合的外勞接替，兩人的愛情再也不需畏懼。

你願意幫我照顧他嗎

知道寶貝女兒愛上了癱瘓的男子，何若男的家人、親戚無法接受，不停地介紹男友，想改變女兒心意，但兩人只是愛的更堅貞。

提到婚事，面對陽光自信的政緯，若男反倒害怕了「你會不會嫌棄我學歷不高、工作不高，不是很漂亮很有才藝？」

林政緯笑了「我坐輪椅都不自卑，妳很棒、做自己就好！」

篤信上帝的若男，事後悄悄透露，兩人好感滋生時，曾在腦海中聽到「你願意幫我照顧他嗎？」聲音，她心中早已默許。

命中注定的愛情

2021年4月17日，是林政緯和何若男的婚禮。折了翅膀的男孩，終於找到了可以扶持他一生的另一半。

婚禮當天，將以感恩年會方式舉辦，林政緯會秀出當年受傷時，所有為他加油打氣的話語，感謝陪他一路走過的朋友。婚宴邀請公益團體擺攤，扣除成本後，全數捐給公益團體。

「不知道怎麼回報這些曾經幫助過我的人，看到我過得很好，未來很有希望，就是最好的回報。」林政緯的婚禮，沒有太多的甜蜜，卻有更多的溫暖，以及愛的力量。