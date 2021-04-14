快訊

影／「張鮭魚之夢」以特殊原因改回原名 3次機會用完

聽新聞
test
0:00 / 0:00

帶孩子淨身出戶、背百萬卡債 離婚後才學會：不夠愛自己，才被別人予取予求

聯合新聞網 / 張念慈
陳冠臻淨身出戶，成為單親媽媽，還為前夫背近百萬負債。圖片由陳冠臻授權｢有肌勵｣刊登
陳冠臻淨身出戶，成為單親媽媽，還為前夫背近百萬負債。圖片由陳冠臻授權｢有肌勵｣刊登

陳冠臻以為，戀愛談得夠久，婚姻就會越穩固。婚後一年，丈夫就外遇，她帶著才剛滿月的孩子淨身出戶，還為前夫背近百萬卡債。

但是，她依然認真笑、認真活，告訴自己「媽媽開心，孩子才會跟著開心！」不放棄愛人的力量。

婚後一年成單親媽媽

陳冠臻接受女性健身社群「有肌勵」專訪，分享人生轉折故事。

和前夫愛情長跑7年，28歲時結婚，同年懷孕，增胖了20公斤，幸福的構思一家三口未來的甜蜜模樣。

在銀行上班的她，相信前夫許下美好的藍圖，放心的讓前夫以她的名字，四處貸款、投資用，借了近百萬元。

沒想到，孩子還沒生，前夫就外遇，她哭求挽回「家還在，你可以回來！」對方卻頭也不回的離去

隔年產下小孩，雙方就離婚了，她帶著孩子淨身出戶，扛著不懂事的負債，一人帶著孩子成為單親媽媽。

失婚又失去工作

前夫承諾離婚後會按月還錢，每個月給贍養費，卻從此消失的乾乾淨淨。還好，娘家溫暖的接納了陳冠臻母子，透過和銀行協商，分期還款。

離婚後，陳冠臻花了三年時間，當全職媽媽，陪伴孩子成長，耗光了積蓄，等到想返回職場，卻發現自己已和市場脫節太久。

大學念的是觀光系，陳冠臻決心踏入最熟悉的領域，重新出發。

她進入一間很棒的觀光旅遊公司，從業助理開始努力，辛苦考核上業務後，終於開始賺錢，人生終於回到正軌。

2020年，新冠肺疫疫情突然降臨，又一棒把她從天堂打到地獄，更把準備從負債人生走出來的現況，打壓到更慘。

邊運動邊哭

過去，想運動是因為覺得真的太胖了，不喜歡這樣的自己，希望可以更好，但是都沒有一搭、沒一搭，沒有穩定的鍛鍊！疫情，讓她重新思考人生；運動，成了挽救黑暗心靈的解方。

2020年9月下旬，她開始跑步，初期邊跑邊哭，覺得自己人生太悲慘、壓力好大，為什麼不幸都發生在自己身上？運動完，負面情緒宣洩了，快樂的能量又回來了。

陳冠臻也跳高強度間歇、拉筋，跟著大家一起上健身房的團體課，多方面的吸收。短短3個月，她找回窈窕體態，更是人生最健康瘦的一次，也順利考到C級運動指導員，人生成就新解鎖。

世界好大開心很重要

如今，34歲的陳冠臻，再也不怨天尤人，第一次發現世界真大！

運動讓她更有自信，愛上揮汗的自己，感受新陳代謝的美好，心跳加速的存在感，自律挑戰的的人生，都為生活增添亮麗色彩。

她學會笑看過往，人生所有一切都有最好的安排，「不管遇到什麼人，都是自己選擇。人生，開心很重要啊！」

2021年6月，就會開自己的運動教室，人生終於要上軌道了！未來也希望繼續拿到更多專業證照，協助身邊的姐妹們。

愛自己很重要

雖然是單親媽媽，但陳冠臻很珍惜「我已經很幸福了，從小跟小孩溝通、我一直都用很開心的態度。我是開心的，他就會開心。」

透過「有肌勵」，陳冠臻希望鼓勵更多人「愛自己真的好重要啊！」

愛是一切的答案。你不夠愛自己，就會被別人予取予求，在內心找到力量，學會愛自己，就會愛身邊的人，一切都是最好的安排。

｢有肌勵｣是女性專屬健身夥伴，提供健身資訊、健康方法，更提供滿滿的鼓勵和正能量，給女性肌力，也給女性激勵，讓姐妹們的健身路上，不孤單！

YT：有肌勵https://pse.is/UYA9X

Fb：https://www.facebook.com/udnGpower

IG：https://www.instagram.com/udnGpower

社團：女性專屬|健身的我超美

相關新聞

帶孩子淨身出戶、背百萬卡債 離婚後才學會：不夠愛自己，才被別人予取予求

陳冠臻以為，戀愛談得夠久，婚姻就會越穩固。婚後一年，丈夫就外遇，她帶著才剛滿月的孩子淨身出戶，還為前夫背近百萬卡債。 但是，她依然認真笑、認真活，告訴自己「媽媽開心，孩子才會跟著開心！」決不放棄愛人的力量。

有片！早餐店陷阱 營養師告訴你地雷在哪裡

一日之計在於晨，一份好的早餐絕對是一整天的活力來源，但是如果吃錯早餐，可能會讓你精神恍惚、大腦無法思考，還會增加體重。

瘦下65公斤，她淚眼重拍婚紗照：原來，當漂亮的新娘，是這樣的感覺

2019年12月，詹凱帆送自己再拍一次婚紗照，當作成功減重65公斤的禮物。當年結婚，體重達110公斤，挑禮服只有難堪，完全感受不到當新娘的喜悅。淚眼望向鏡中的自己，笑容終於浮現。

影片教學！徒手10分鐘腹部訓練　鏟平小腹不是夢

上班族久坐少動，長時間下來造成小腹贅肉堆積，明明已經規律在做有氧運動，但肚子上的那圈肥肉卻依然故我，如果你也有相同煩惱，建議可以特別針對腹部的肌肉做鍛鍊，增強核心肌力。

影片/健身食譜：鮭魚佐紫蘇油醋沙拉 學會吃「好油」

飲食要健康也要均衡，尤其針對油脂的攝取更是不能少，彰化基督教醫院營養部指出，現在針對健康飲食已經不會再訴求要吃少量的油脂，而是強調要選擇品質好的油脂，像是號稱素食界魚油的紫蘇油，Omega3含量高達60％，可以保護心血管健康，還有抗氧化，減少體內慢性發炎的效果。

酗酒、重度憂鬱、破產 為什麼他可以娶到校花？《那些年，我們一起追的女孩》甜蜜版！

她，是《那些年，我們一起追的女孩》，追求者眾；他，是重度憂鬱、恐慌患者，暗戀著女孩，卻只敢遠遠相望。 經歷破產、離婚；20年後，女孩卻成了他的妻，校花為什麼願意嫁給魯蛇？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。