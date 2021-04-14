帶孩子淨身出戶、背百萬卡債 離婚後才學會：不夠愛自己，才被別人予取予求

陳冠臻以為，戀愛談得夠久，婚姻就會越穩固。婚後一年，丈夫就外遇，她帶著才剛滿月的孩子淨身出戶，還為前夫背近百萬卡債。

但是，她依然認真笑、認真活，告訴自己「媽媽開心，孩子才會跟著開心！」不放棄愛人的力量。

婚後一年成單親媽媽

陳冠臻接受女性健身社群「有肌勵」專訪，分享人生轉折故事。

和前夫愛情長跑7年，28歲時結婚，同年懷孕，增胖了20公斤，幸福的構思一家三口未來的甜蜜模樣。

在銀行上班的她，相信前夫許下美好的藍圖，放心的讓前夫以她的名字，四處貸款、投資用，借了近百萬元。

沒想到，孩子還沒生，前夫就外遇，她哭求挽回「家還在，你可以回來！」對方卻頭也不回的離去

隔年產下小孩，雙方就離婚了，她帶著孩子淨身出戶，扛著不懂事的負債，一人帶著孩子成為單親媽媽。

失婚又失去工作

前夫承諾離婚後會按月還錢，每個月給贍養費，卻從此消失的乾乾淨淨。還好，娘家溫暖的接納了陳冠臻母子，透過和銀行協商，分期還款。

離婚後，陳冠臻花了三年時間，當全職媽媽，陪伴孩子成長，耗光了積蓄，等到想返回職場，卻發現自己已和市場脫節太久。

大學念的是觀光系，陳冠臻決心踏入最熟悉的領域，重新出發。

她進入一間很棒的觀光旅遊公司，從業助理開始努力，辛苦考核上業務後，終於開始賺錢，人生終於回到正軌。

2020年，新冠肺疫疫情突然降臨，又一棒把她從天堂打到地獄，更把準備從負債人生走出來的現況，打壓到更慘。

邊運動邊哭

過去，想運動是因為覺得真的太胖了，不喜歡這樣的自己，希望可以更好，但是都沒有一搭、沒一搭，沒有穩定的鍛鍊！疫情，讓她重新思考人生；運動，成了挽救黑暗心靈的解方。

2020年9月下旬，她開始跑步，初期邊跑邊哭，覺得自己人生太悲慘、壓力好大，為什麼不幸都發生在自己身上？運動完，負面情緒宣洩了，快樂的能量又回來了。

陳冠臻也跳高強度間歇、拉筋，跟著大家一起上健身房的團體課，多方面的吸收。短短3個月，她找回窈窕體態，更是人生最健康瘦的一次，也順利考到C級運動指導員，人生成就新解鎖。

世界好大開心很重要

如今，34歲的陳冠臻，再也不怨天尤人，第一次發現世界真大！

運動讓她更有自信，愛上揮汗的自己，感受新陳代謝的美好，心跳加速的存在感，自律挑戰的的人生，都為生活增添亮麗色彩。

她學會笑看過往，人生所有一切都有最好的安排，「不管遇到什麼人，都是自己選擇。人生，開心很重要啊！」

2021年6月，就會開自己的運動教室，人生終於要上軌道了！未來也希望繼續拿到更多專業證照，協助身邊的姐妹們。

愛自己很重要

雖然是單親媽媽，但陳冠臻很珍惜「我已經很幸福了，從小跟小孩溝通、我一直都用很開心的態度。我是開心的，他就會開心。」

透過「有肌勵」，陳冠臻希望鼓勵更多人「愛自己真的好重要啊！」

愛是一切的答案。你不夠愛自己，就會被別人予取予求，在內心找到力量，學會愛自己，就會愛身邊的人，一切都是最好的安排。