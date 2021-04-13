瘦下65公斤，她淚眼重拍婚紗照：原來，當漂亮的新娘，是這樣的感覺

原來，當新娘，覺得自己漂亮，是這樣的感覺。

2019年12月，詹凱帆送自己再拍一次婚紗照，當作成功減重65公斤的禮物。當年結婚，體重達110公斤，挑禮服只有難堪，完全感受不到當新娘的喜悅。淚眼望向鏡中的自己，笑容終於浮現。

天生命盤就是愛吃

詹凱帆接受女性健身社群「有肌勵」的採訪，將血淚過往受過的傷，一片一片補回來了。

從有記憶以來，詹凱帆都是班上或是周遭人群中最胖的人。幼稚園畢業那年，大家統一穿著租來的衣服，只有她穿得不一樣，穿不下緞帶蝴蝶結的白襯衫與裙子，只能默默被排到最後面、最旁邊。

從7歲到30歲，詹凱帆不斷嘗試節食瘦身，卻都徒勞無功，家人勸她「你的命盤就是天生愛吃，忌不了口，當一個健康的胖子就好，別想太多了……」

20歲，詹凱帆找到一個願意喜歡「草莓大福」的男朋友；27歲結婚，當時體重110公斤，挑禮服的過程，充滿了無限的難堪，與對自己的嫌惡。

因為體型受限，每件禮服在她身上都不好看，只剩下澎裙可以選，長輩漫不經心說出的每句話「怎麼可能都沒有禮服？」、「這樣不會太露（肉）嗎？加披肩吧」，都強化了負面情緒，婚禮，全無喜悅。

婚後，工作日漸繁重、家人疾病嚴重、老公工作不順，導致感情氛圍緊繃，在加上要買新房子裝修的壓力，以及詹凱帆不服輸個性，蠟燭多頭燒，29歲就罹患「類風溼性關節炎」，確診當下，她流下止不住的眼淚。

詹凱帆不能運動、腳天天在水腫、關節不能彎曲，因為身體會疼痛，所以無法長途搭車，只能靠類固醇與免疫抑制劑渡過，心想「我可能一輩子就是這樣了」，2018年3月，體重更達到人生巔峰近130公斤。

我好像還能變漂亮

2018年生理期紊亂、賀爾蒙失調、類風溼性關節、紅斑性狼瘡等症狀接種不斷，工作突然調整，需要開始頻繁出差，可能飲食不正常，瞬間掉了10幾公斤。

詹凱帆第一次被朋友們看出身型有所差別，心中浮現聲音「我好像還能變漂亮？、「是不是只要少吃，就能瘦一點？」但事與願違，體重降到97公斤左右，就不管怎樣都無法再進步。

她開始認真尋求專業協助，尋求減重門診協助，醫生給了促進新陳代謝的藥。1個月過去，雖然開始瘦了，但心悸症狀越發明顯；第二個月後害怕了，是不是改走不同的方式，來強化身體比較好？

詹凱帆看著家裡附近的健身房，掙扎「我還能運動嗎？」，跟老公說「陪我去問問看吧？」，抱著緊張的心情，開始重訓人生。

當時，她每天走近2公里的路去健身房，也許是下班後，或是假日早上8點健身房開門的時候，生活時間重新分配，不再只有老公跟工作，而是每天加入3小時的健身房，與自己對話的時間。

學習和自己對話

一開始只有重訓，將身體分成幾個大肌群：背、胸、腿、肩，一直輪流訓練，「重訓低消」是7-8個動作（120分鐘）。

即便工作忙碌難以擠出完整時間，詹凱帆逼自己壓縮休息時間也要去運動。數著每組的次數、感受每個動作的肌肉、調整每次的呼吸頻率，慢慢讓她轉移工作上的壓力，變成跟自己對話的方式。

逐漸的，她喜歡看著健身房大面鏡子中的自己，覺得好像自己可以正視看著這個女生了，鏡子中的女生，好像沒有這麼不堪，「我好像可以變漂亮的感覺」。

踏入健身房時，體重大概76公斤（體脂30）；2019年底重訓半年後，體重來到65公斤（體脂22）。

重新愛上自己

身型明顯不同後，工作上久久沒見到詹凱帆的朋友，居然在一次活動中認不出她。詹凱帆發現，「我也許真的不一樣了」，開始有勇氣去百貨公司試穿衣服。

過去30多年，她從來沒有自在的在店家試穿衣服，因為總是不可能有她的尺寸。詹凱帆只敢躲在螢幕後面，買著中大尺碼的網購。第一次試穿還擔心無法穿，硬是要了最大的尺寸試穿，才知道自己的圍度尺寸變化，已經不是原本能想像的了。

穿著S的尺寸，她看著鏡中的女生，「那是我嗎？我可以這樣嗎？ 我還能更好嗎？」

2019年12月，詹凱帆默默送給自己再拍一次婚紗照的機會，「我想知道我可以多漂亮？」第一件白紗穿上身後，她就止不住淚水「原來當新娘，覺得自己漂亮，是這樣的感覺！」原來，真的會因為愛上鏡中自己，而眼眶泛淚。

口號不只是口號

常常有人說講得比較容易，詹凱帆笑了「對；我懂，因為我就是這樣過了30年了。」當有一天願意認真與自己對話，清楚知道想追求的生活，與喜歡的自己是什麼樣子？口號就不是說說而已，而是提醒自己，還有改變的機會。

很多人問她，減重的契機是什麼？「我只想知道自己可以多漂亮？人生想要好好愛自己一回」；也有很多人說，運動怎麼可能瘦？「當然不能，還要包含飲食控制」如今她體脂15到18左右，仍然每天都在紀錄食物。

不少身旁耳語說「一定是偷偷去動手術」，詹凱帆說，每個人都有選擇改變的方式，她不排斥手術，但因為身體免疫系統關係，導致無法麻醉大量出血。

最近常常的聽到一句話「可以別再瘦了嗎?」，其實她現在就是維持運動，建立飲食習慣，只選擇對的東西接受它，也想要一直保持，愛著鏡中自己的心態。

書桌上，有著2019年詹凱帆寫給自己的話，透過有肌勵，她希望分享鼓勵更多人「選擇留下有價值的東西，丟棄沒必要的人事物」，她想，應該適用於食物、言語與心態，讓自己往更好的方向前進吧！Fighting！