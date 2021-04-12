影片教學！徒手10分鐘腹部訓練　鏟平小腹不是夢

上班族久坐少動，長時間下來造成小腹贅肉堆積，明明已經規律在做有氧運動，但肚子上的那圈肥肉卻依然故我，如果你也有相同煩惱，建議可以特別針對腹部的肌肉做鍛鍊，增強核心肌力。

健身達人Iron士倫分享了徒手訓練腹部的七個動作，不需要任何器材，在家中客廳就能做，整套動作讓你從上腹、下腹到側腹一次練到位，10分鐘左右就能完成。