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影片教學！徒手10分鐘腹部訓練 鏟平小腹不是夢
上班族久坐少動，長時間下來造成小腹贅肉堆積，明明已經規律在做有氧運動，但肚子上的那圈肥肉卻依然故我，如果你也有相同煩惱，建議可以特別針對腹部的肌肉做鍛鍊，增強核心肌力。
健身達人Iron士倫分享了徒手訓練腹部的七個動作，不需要任何器材，在家中客廳就能做，整套動作讓你從上腹、下腹到側腹一次練到位，10分鐘左右就能完成。
｢有肌勵｣是女性專屬健身夥伴，提供健身資訊、健康方法，更提供滿滿的鼓勵和正能量，給女性肌力，也給女性激勵，讓姐妹們的健身路上，不孤單！
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