《那些年，我們一起追的女孩》甜蜜版！酗酒、重度憂鬱、破產 為什麼他可以娶到校花？

她，是《那些年，我們一起追的女孩》，追求者眾；他，是重度憂鬱、恐慌患者，暗戀著女孩，卻只敢遠遠相望。

經歷破產、離婚；20年後，女孩卻成了他的妻，校花為什麼願意嫁給魯蛇？

挫敗的高中歲月

40歲的余柏賢接受女性健身社群「有肌勵」專訪，透露這段魯蛇娶到校花的甜蜜故事。

余柏賢從小樂觀、外向、愛運動，但總被要求把書唸好就好；高中時，他暗戀校花蔡佳珍，但蔡佳珍身旁總是追求者圍繞，看不到躲在角落的他。余柏賢只能專注在課業上，也減少運動時間，卻突然迸發憂鬰症。

他極度恐慌上學，每天懷疑同學、老師會對自己不利，陷入重度焦慮恐慌。家人帶著他全省遍尋名醫，到處求神問卜，即便努力靠藥物控制，但病情依然不見好轉、生活失控，二年級時終於休學。

休學後的余柏賢，只能到餐廳當學徒，病情稍好後，他又重拾書本，考上高雄餐旅大學，結果開學不到一個月，就因憂鬰症復發，學業再度中斷。

年少得志的張狂

余柏賢返鄉幫補習班發海報，卻意外做出好成績，最後甚至自行創業，當起少年頭家，才20多歲就賺進人生第一桶金，年薪幾百萬，娶妻生子、買房買車。

就跟所有少年得志的故事一樣，余柏賢變得目中無人，眼中只有錢，開口是錢、閉口是錢，整天酒色財氣，愛慕虛榮，只希望開好車、用名牌，但內心依然好空虛。

有憂鬱症病史的他，染上酗酒惡習，不但和客戶喝，沒人找時就自己喝，工作全丟給員工，最後落得公司倒閉關門，房子被拍賣，還和老婆離婚，只好帶著兒子回到大里老家，並且到工廠做工養家，人生又一次挫敗。

人生谷底還能做什麼

從年薪幾百萬、手底下有數10名員工的老闆，到月入2萬5、聽人使喚的工廠員工，工廠裡沒有冷氣，每天要站機台9小時，余柏賢初期相當無法適應，1天要吃10幾顆抗憂鬰症藥物，每天做惡夢。

余柏賢看著兩個跟他感情疏離的孩子，心中有滿滿的歉疚，「我該給孩子怎樣的人生榜樣？」告訴自己，一定要努力站起來！他也向菩薩許願「如果可以好起來，一定要做公益幫助更多人！」

余柏賢戒酒、吃素、開始健身，每天鍛練3 小時，就算是站機台，他也可以利用短暫的30秒、1分鐘做伏地挺身。

才短短幾個月，體重就從86公斤一路下降到63公斤，身體變得精壯，肌肉線條也逐漸浮現，親友鄰居的誇獎，讓他找回自信。

向菩薩許願幫助更多人

余柏賢成功走出憂鬰症陰影，考取「乙級健身體適能教練證」、「丙級重量訓練證」，成立粉絲專頁「小龍健身」，上傳健身影片，也到各地機關、學校、公益團體，免費分享如何走出憂鬱低潮，和健身心得。

108年開始，每週二、四晚上，他在台中市大里區仁堤公園，免費教導社區民眾健身技巧，學員從14歲到60多歲都有，利用公園設施及數十個大小不一的輪胎，鍛鍊肌肉「現在是跟菩薩還願的時候！」。

經歷大病和事業低潮後，余柏賢感受到人情冷暖，什麼是雪上加霜、雪中送炭？過去自己只是井底之蛙，他終於體會，若是有一點點本事，應該多幫助人一點、拉人一把，不求回報的感覺，反而讓自己內心更踏實、更平靜。

愛情，竟然在這時候悄悄來臨。

愛情悄悄來敲門

有一天，余柏賢打開臉書，看到一個熟悉的名字，又驚又喜的跌入陳年回憶。

傳訊息的，是當年他暗戀的校花蔡佳珍。因為兩人在臉書有共同好友，蔡佳珍輾轉知道余柏賢在教健身，很佩服他的勵志精神。余柏賢鼓起勇氣，邀請她一起來公園練習。

隨著兩人相處時間增加，蔡佳珍發現，眼前這個大男孩，經歷過重度恐慌、憂鬱症，離了婚、又有兩個孩子，但卻能勇敢面對困境，更用生命的能量鼓舞更多人。這個男人，閃閃發亮。

2019年12月，交往半年後，蔡佳珍點頭嫁給余柏賢，對余柏賢的兩個小孩視如己出，更鼓勵丈夫在健身道路上繼續努力。余柏賢的努力，為自己寫下「校花嫁給魯蛇」的人生逆轉勝奇蹟。

善行的回饋

婚後，夫妻倆一起練健身，拍下許多甜蜜的雙人健身影片；最近蔡佳珍傳出懷孕喜訊，余柏賢的創業計畫也預計在今年7月落實，未來也打算拍攝更多孕婦健身影片。

過去和余柏賢疏離的兩個孩子，看著父親的改變，也開始跟著投入健身運動，兩個才國三、國一的孩子，如今是爸爸最好的戰友，透過親子健身，親情更緊密。

心不放棄身體相隨

透過有肌勵，余柏賢希望鼓勵更多人：練街頭健身是毅力、耐力的考驗，學到堅持，也帶來很多不一樣的體驗。你如果總是放棄，就會一直放棄，習慣放棄。

人在做，人在看。你做的每件事都形塑你的未來。對自己負責。就是對別人負責。心不放棄，身體就會跟隨。