走過貧困童年 黃采緹：相信自己是公主，灰姑娘才能變身！

你以為的白富美，其實是灰姑娘的奮鬥史！6歲時母親重病臥病、10歲父親離家，國小開始工讀養家…. 「五六七八久社會企業」執行長黃采緹的真實人生，和看來如公主優雅的亮麗外表，差很大。

每次都是班上最後繳學費的

黃采緹接受女性健身社群「有肌勵」專訪，透露這段從未對外說的過往。

「很多人以為我是千金，其實我國小就必須出來工作了。」6歲時，黃采緹的母親免疫系統失常，導致腦膜炎與全身性紅斑囊瘡，開始臥床，後期更引發腎臟與心臟衰竭。

「我每次都是班上最後繳學費的。」黃采緹的父親，則在她10歲時離家，家中的經濟陷入危機，她小學時就得半工半讀，扛起家計。

身處困境固然辛苦，卻使黃采緹釀出一身改變命運的能量，更對健康戒慎恐懼。

母親過世後，黃采緹體認健康的重要。她在生活習慣上下足苦心，早睡早起、清淡飲食，並維持至今。然而，工作狂的生活型態使她的「健康版圖」中長期獨缺「運動」這片領地。

直到39歲時，孩子們大了也獨立了，她終於有了時間的餘裕，考取清華大學的碩士班，重返校園以彌補求學時期的缺憾。入學時，在社團招生會上被網球「電」到，才終於開啟穩定運動的習慣，進而完美了自己的健康版圖。

打網球的女生很酷

「覺得打網球的女生很酷。」單純的起心動念，搭上自己「拼命三郎」的個性，過去認為運動可有可無的黃采緹，加入清大EMBA網球社後，馬上就成為社長，展開一系列的魔鬼訓練課程。

「網球助攻了我的學業與職涯！」黃采緹長期為暈眩症所苦，每次發作起來就不堪負荷，無法工作甚至無法下床。自從開始穩定打網球，透過流汗排毒，暈眩的情況改善，日常的小感冒也恢復的很快。

運動才是真正的放鬆

「早期都以為運動是種消耗，放假就該好好休息，工作才有精神。打球後才發現，運動才是真正的休息！」黃采緹強調，運動是放鬆的好方法，每當念書或工作遇到瓶頸，她會藉由打球放鬆大腦，脫離鑽牛角尖的狀態。

當結束運動回到岡位時，總能開啟新的思維與創意，提升績效。從此，運動成了她生活中的必備元素，更擴大至各式肌力訓練。

「我喜歡讓自己變的更好」黃采緹表示，自己是個「愛漂亮的工作狂」，工作能量跟外貌缺一不可，藉著網球，讓她流汗排毒，舒緩身心壓力。

藉由核心與深蹲等肌力訓練，讓她的腹部與臀部結實，線條更美，整個人的狀態自然越來越好，單身的她身旁追求者也多了起來。「運動身體好是老生常談，但真的體會過，才知道效益超乎想像！」

站得起來，才能走得更遠

「站得起來，才能走得更遠！」回憶人生歷程，過去的貧困，為黃采緹鍛造出一顆如鑽石般堅強的心，也讓她更體會到「身體」與「心靈」都需同等重視對待。

近日，五六七八久社會企業與策略夥伴「高發會」發起網路公益活動「深蹲有愛肌少不在」。藉由串聯「深蹲」，讓全民意識「肌少症」風險，養成運動習慣，包括趙少康、朱立倫、劉寶傑、蘭萱、李艷秋等百位知名人士都響應。

透過「有肌勵」，黃采緹呼籲，台灣全民特別是壯世代（高齡者），絕對不可忽視運動的效益「運動其實不難，只要願意接觸並堅持，人生一定會不一樣！」

「深蹲有愛肌少不在」活動詳情：https://reurl.cc/5ozgyR