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影片／鋼管女孩挑戰極限體能王 網友：請收下我的膝蓋
誰說極限體能王，只能是男性的天下？誰說看來柔美的女孩，注定只能被保護？有一群來自各行各業的女孩，日前拍攝了「鋼管女孩挑戰體能王」影片，超強體能，讓網友看完驚呆「以後看到練鋼管的女孩，要跪下了！」
影片中，一群身材纖細、狀似弱不禁風女孩們，卻輕鬆過關斬將，他們共同的特色是都喜歡練鋼管舞，也因此鍛鍊出強大的肌耐力，連現場教練都讚嘆「妳們練鋼管的女生⋯好可怕」
網友反應更是熱烈「都過的好輕鬆，厲害」、「每個女孩都好可愛」、「有練過才可以如此這般的肌耐力！吊環單手盪厲害」、「好威的女力」、「真的是身手矯健，不費吹灰之力！」
｢有肌勵｣是女性專屬健身夥伴，提供健身資訊、健康方法，更提供滿滿的鼓勵和正能量，給女性肌力，也給女性激勵，讓姐妹們的健身路上，不孤單！
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