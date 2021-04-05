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影片／鋼管女孩挑戰極限體能王　網友：請收下我的膝蓋

聯合新聞網 / 張念慈
鋼管舞需要強大肌力，才能舞出力與美。圖片來源：pixabay
鋼管舞需要強大肌力，才能舞出力與美。圖片來源：pixabay

誰說極限體能王，只能是男性的天下？誰說看來柔美的女孩，注定只能被保護？有一群來自各行各業的女孩，日前拍攝了「鋼管女孩挑戰體能王」影片，超強體能，讓網友看完驚呆「以後看到練鋼管的女孩，要跪下了！」

影片中，一群身材纖細、狀似弱不禁風女孩們，卻輕鬆過關斬將，他們共同的特色是都喜歡練鋼管舞，也因此鍛鍊出強大的肌耐力，連現場教練都讚嘆「妳們練鋼管的女生⋯好可怕」

網友反應更是熱烈「都過的好輕鬆，厲害」、「每個女孩都好可愛」、「有練過才可以如此這般的肌耐力！吊環單手盪厲害」、「好威的女力」、「真的是身手矯健，不費吹灰之力！」

｢有肌勵｣是女性專屬健身夥伴，提供健身資訊、健康方法，更提供滿滿的鼓勵和正能量，給女性肌力，也給女性激勵，讓姐妹們的健身路上，不孤單！

YT：有肌勵https://pse.is/UYA9X

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社團：女性專屬|健身的我超美

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