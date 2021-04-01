雙膝韌帶磨損斷了舞蹈路 從自殘陰影走出後領悟：提早跌倒沒有不好！

曾經以為，自己會跳舞一輩子。順利考進舞蹈班，卻因雙膝韌帶磨損，被迫休學，與舞蹈就此揮別。

努力了一輩子的夢想，接下來該怎麼過？結束人生，會不會比較好？

愛跳舞的女孩

銘傳大學大一學生黃暘心，看來較班上同學成熟許多。當班上同學討論下課後去哪玩，她卻是趕著搭車回宜蘭授課，教授年紀比她大上許多的學生，如何瑜珈伸展、脊椎調整。

如今的陽光開朗，卻是人生打掉重練後的結果。黃暘心接受女性健身社群「有肌勵」的採訪，分享過往故事。

她從小就開朗樂觀，「跳舞」更是一輩子的志業。國中、高中都就讀舞蹈班，跟著舞團到各國藝術節表演，視野大開、夢想正在起飛。

沒想到，高中舞蹈班的長時間訓練，卻導致雙膝韌帶磨損嚴重，醫師要她放棄跳舞。幾經掙扎下，她鼓起勇氣拿休學單，心中只有悲憤和痛苦「我這麼愛跳舞，為什麼要選擇我，為什麼要把我這條路砍掉⋯⋯」

更可怕的是，她不清楚未來還可以做什麼？沒有了舞蹈，她的生活只剩下黑白，未來變得迷茫...

被心病纏身的暗黑女孩

休學後，黃暘心重考會考，復學後讀的是普通班，比起班上同學還大了一歲，年齡和過往經驗都形成代溝，黃暘心聽不懂同學們的語言，同學們也聽不懂她的語言。

情況越來越嚴重，她與同學們間格格不入。黃暘心變得不愛上學，覺得同學們很幼稚，又無法融入她的世界。她在學校特立獨行，能一個人，就不會成群結隊。

高中要讀4年，加上被迫跨出從小大到大的舒適圈，黃暘心在痛苦中翻滾。時間久了，她得了嚴重心病，待人處事不再有感情，只是冷冰冰的機器人，更萌生自殘念頭「既然人生無望，就消失在這個世界上吧！」

繼續在空中跳舞

不希望再痛苦掙扎下去，她決定就醫，透過心理諮商方式，慢慢接受現況和自己，心靈終於開拓。不能跳舞，她試著接觸空中瑜珈，意外發現這樣的空中藝術，更是舞蹈美的展現，終能享受身體在空中跳舞的樂趣。

在老師提拔下，她考取多張證照，高二就開始教課，大學時透過特殊選才方式，進入銘傳大學就讀。

舞蹈科班出身，加上自己曾受過傷，讓她在教學時更重視身體的控制能力，強調紮穩基本功與訓練核心肌群，包括空中瑜珈、空中芭蕾、ARC脊椎調整訓練等都是她的授課範圍。

繞了遠路沒有不好

如今開心享受大學生活、又已在職場努力的黃暘心，回想起傷痛的過往，只有滿滿的感激。透過「有肌勵」，她也想鼓勵更多人：

當初的4年高中生活，繞了點遠路並沒有不好，風景也會不一樣。當妳失去一些的同時，也會得到一些，當下雖然很辛苦，但也因為跨出了舒適圈，才會有今天。

提早跌倒沒有不好，繞了遠路有沒有不好，最大的競爭者始終是自己，戰勝自己的心魔，放寬心，一切都會很好的！