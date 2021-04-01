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破解迷思！增肌先，還是減脂先？增肌和減脂能不能同步進行？
健身風潮下，｢增肌減脂｣成為熱門關鍵字。健身教練Zoe說明｢科學減脂｣原理，破解坊間迷思。
不少人都疑惑：吃得越少，減少吸收的卡路里，是不是就可以變瘦？增肌、減脂應該吃多少蛋白質？增肌和減脂能不能同步進行？怎麼做才科學有效？
影片中，Zoe將詳細說明為什麼要增肌？為什麼要減脂？怎麼樣的方式才正確？其中更包含許多人NG作法，提醒民眾千萬別踩雷，避免｢增脂、減肌｣的慘痛結果。
｢有肌勵｣是女性專屬健身夥伴，提供健身資訊、健康方法，更提供滿滿的鼓勵和正能量，給女性肌力，也給女性激勵，讓姐妹們的健身路上，不孤單！
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