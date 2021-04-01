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有影／羅馬尼亞硬舉教學　翹臀曲線再進化！

聯合新聞網 / 張念慈
「羅馬尼亞硬舉」可以讓讓臀部形狀更渾圓漂亮！圖片來源/canva
「羅馬尼亞硬舉」可以讓讓臀部形狀更渾圓漂亮！圖片來源/canva

想要迷人翹臀，就不能不學習健身族群常做的「羅馬尼亞硬舉」，不但鍛鍊臀大肌、腿後腱肌群、豎脊肌、核心肌群，更可以讓讓臀部形狀更渾圓漂亮！

超核心健身中心」Erica 教練表示，羅馬尼亞硬舉，是一個經典的後側鍊訓練動作，透過將腿後腱肌群拉長的過程，讓肌纖維得到更完整的刺激，並提升肌肉軟度。

影片中，將詳細說明如何做「羅馬尼亞硬舉」，以及常見的3個錯誤，如何改正錯誤？讓民眾健身時，更可以正確鍛鍊肌肉，重訓起來更有效果。

｢有肌勵｣是女性專屬健身夥伴，提供健身資訊、健康方法，更提供滿滿的鼓勵和正能量，給女性肌力，也給女性激勵，讓姐妹們的健身路上，不孤單！

YT：有肌勵https://pse.is/UYA9X

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社團：女性專屬|健身的我超美

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