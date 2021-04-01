有影／羅馬尼亞硬舉教學　翹臀曲線再進化！

你是不是也覺得膝蓋疼痛？或是身旁的人有膝蓋疼痛問題？根據研究，有近五成的人有膝蓋疼痛問題，等於每兩個人就有一個有膝蓋疼痛困擾。膝蓋為什麼會痛？怎麼處理比較好？物理治療師阿舟分享3大步驟，教你擺脫惱人膝蓋問題。

2021-03-26 12:16