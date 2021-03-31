中文很爛、不會剪片 媽媽最愛Youtuber「小冰」：沒有好運氣，所以我只能很努力

媽媽粉絲喜愛的Youtuber「小冰」，靠快樂運動、健康飲食甩肉15公斤，看來陽光樂觀。其實她從小父母離異，童年生活苦澀；從香港嫁來台灣時，更連中文都說不好、也不會剪片。如今在社群平台發光發熱，背後有著無限辛酸。

你跟你媽一樣壞

「小冰」溫淑雯總是在鏡頭前陽光微笑，展現滿滿正能量，她接受女性健身社群「有肌勵」採訪，第一次對外吐露艱辛過往。

小冰的父母離異後，兩個孩子跟著爸爸住，繼母因產後憂鬱症，情緒時常暴走，常趁丈夫不在時，對著小冰罵小冰的母親，「你媽媽是個不好的人」；或遷怒小冰「你就像你媽媽，你也很不好！」。

小女孩，心裡滿是傷。

到了考大學的關卡，繼母卻邀請朋友，到家唱卡拉ok，讓小冰無法念書。繼母還會故意用英文開罵，讓聽不懂英文的父親，痛斥小冰為何突然激動發脾氣，對長輩不禮貌。

得不到支持和諒解，小冰一直覺得很寂寞。

認真念書找機會

大學畢業後2年，小冰申請到澳洲進修碩士機會，其他留學生都是由家裡支付費用，小冰卻是靠打工養活自己。

小冰沒怪過任何人，反而慶幸「就算家裡沒有錢，只要努力，還是有機會出國念書！」

她努力把一切做好，認真把自己逼很緊，更因扎實的學養，爭取到幫忙做研究的工作，而非靠微薄的洗盤子工資賺學費。

總是失敗的減肥

小冰從小身材圓潤，胖的時候不想運動，討厭流汗、不想穿貼身衣物。

雖然每天把想減肥掛在嘴邊，但以前覺得只要把一碗飯變半碗飯、吃很少就對了，卻常常覺得吃不飽，不滿足，最後反而暴飲暴食；只要多吃一點、稍微破功，就選擇放棄，變回原本的生活。

會開始瘦下來，還是因為小冰後來戴牙套，無法吃東西體重才下降。瘦下來以後，身體負擔減少，連穿運動衣都變好看，小冰開始去爬山、滑雪、潛水、打球。

她也發現，自己做料理、健康飲食也可以吃很飽，例如把白米飯變成黎麥，不用犧牲自己的飽足感。從體重最高峰時65公斤，到後來49公斤，成功減重超過15公斤。

當媽後依然全心努力

小冰和丈夫是在澳洲留學時的同學，結婚後兩年，兩人仍然分隔台灣、香港兩地，直到3年前小冰懷孕，為了讓孩子有完整的家庭，她才定居台灣。

在香港，小冰是兼讀中醫美容科的美容師，事業正在起飛；來到人生地不熟的台灣，擔任全職媽媽，生活只剩下孩子，難掩失落。

為了找尋生活重心，她開設臉書粉專，紀錄孩子的成長，卻有不少網友問她「你帶小孩，為什麼可以瘦下來？」

她在妹妹建議下，開設Youtube頻道，從零開始學剪輯，10分鐘影片要花10幾個小時。一開始，面對鏡頭很害羞，中文也講不好，「沒關係，我很努力，我有配字幕讓你看得懂。」

「如果你想做，就要把它做到好。我從小就是如果考試很認真讀書，就會很高分，如果沒有認真讀書，就沒有運氣，就不會考好。我就是要靠努力，才能好。」粉絲的回饋，是改進向前的動力。

「大家都以為當Youtuber很輕鬆，其實背後辛苦沒有人看到。不敢開始的人，則只怪罪不會剪輯影片，但如果你連最簡單的都不去嘗試，當然就不會成功。」

小冰一如過往，不管做任何事，都精實認真，嚴格對待自己的生活。

快樂運動快樂吃

不少人會詢問她減重方式，她也大方分享快樂減重的哲學「如果你想要減肥，除非你真的很有毅力，不然就要找到你真正喜歡的東西。」

例如到底要減到多少才叫好？每個人體型、狀態都不一樣，不需要追求別人眼裡的漂亮。

不是重訓才叫健康，打球、跳繩、爬山都很棒；或著溜小孩時，不要再滑手機，改成跟小孩一起跑跑跳跳到瘋。最主要是保持健康，運動的時候很開心。

減肥的東西可以很好吃，運動也可以很好玩。不喜歡這個就換別的，不要因為不喜歡它就放棄，多嘗試，就會找到自己喜歡的。「我們很幸運，有健康的身體；好好運動、好好吃，才能對得起健康的身體。」

慶幸自己當初很努力

從小時候寂寞的孩子，到如今幸福的人妻、人母，小冰最近興奮宣布懷了第二胎，接下來計畫分享孕期中的飲食，幫助更多孕媽媽。

透過「有肌勵」，她也想鼓勵更多人：生活上可能有很多很困難的事情，只要中間沒有放棄，你很努力撐過去後，回頭看，都是很好的回憶，。

你會很慶幸自己當初有努力到，才會有這個成果。