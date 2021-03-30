365天都在倒立！20歲才學體操，沒存在感女孩：強化自己，你就有舞臺！

她一直都是校園隱藏版人物，人群恐懼症的她，幾乎不與人來往，連逛夜市都會緊張到手出汗。20歲，誤以為體操就是特技表演，懵懂加入後，才開始學拉筋；一場誤會，卻讓台灣多了一個「倒立女孩」！

無存在感的邊緣人

陳昱伶接受女性健身社群「有肌勵」採訪，說自己一直都是沒有存在感的人，上課出現、下課消失，旁邊只要有人就會很緊張，全身僵硬感覺，個性內向，很少說話，總是壓抑自我。

大學念英文系的她，有天意外發現學校竟然有體操館，她心想「這跟我小時候喜歡看的特技表演，應該是一樣吧？學會以後，應該會很厲害吧？」

在全無基礎下，陳昱伶鼓起勇氣加入乙組校隊，才發現一切誤會大了。

20歲，她才開始學拉筋「年紀那麼大，還拉得下去嗎？」；體操需要很多大動作，超級害羞的陳昱伶完全做不出來。

原本，她想默默躲在一旁觀察，跟著做筆記就好，卻被教練當頭棒喝「你來，就是來參加比賽的！比賽就是讓妳上場表現的機會，你為什麼要當觀眾？」

她苦練了一年，一點一點的累積進步；隔年獲得參加比賽的機會，第一次上台全身都在發抖，比賽完卻興奮不已「原來被看見的感覺那麼棒！」慢慢的，感在人前展現自己。

大學四年，她就參加了4場大專盃體操比賽；為了延續熱愛體操的心情，她思索：「畢業後如果沒有場地，我能練什麼？」

答案是，「練倒立啊！」不受場地侷限，隨時隨地都可以倒立！她開始更專注的往專業倒立路線邁進。

陳昱伶在學校成立體操社，帶學生、老師玩倒立，越來越敢面對人群，更決定往教職路線前進。

強化力量練健力

陳昱伶在老師牽線下，到健力工作室當實習教練，在教練指導下，健力三項很快上手，她因此開啟了健力選手的養成挑戰。

健力鍛鍊的過程必須努力不懈，尤其挑戰負重極限，過程極度痛苦；比賽的第三把總是令人心跳加速，在充滿未知的情況下，勇敢的舉起，直到耳邊響起「成功！」心理才鬆一口氣。

連續三年的健力賽，讓陳昱伶的吃苦耐勞精神更充沛盈滿，抗壓性快速增強，開始覺得沒什麼事難得倒她了。個性變得外向，能跟人互動，不再覺得尷尬或害怕。

到處都是我的倒立舞台

大學畢業後，陳昱伶擔任健身教練3年，後來專心教授瑜珈團課和倒立，成為台東爆紅的倒立老師，成功幫助60歲的媽媽挑戰成功。

過去哪個身旁只要有人就會發抖的小女孩，如今365天都在倒立，任何地方都是最佳倒立舞台。

練拳擊課，她可以戴拳擊手套倒立；在健身房，她可以在四層輪胎上倒立。到戶外旅遊，想到就到石頭上倒立….身旁總是擠滿歡呼尖叫的民眾，她再也不怕面對群眾了。

不間斷向艱難挑戰

會從體操、健力轉往瑜伽、倒立之路，主要是因為力量有了，再來就是把身體柔軟度維持與調整，強化身體的平衡發展。

「挑戰動作難度的精神，一直是我練體操以來，最喜歡的一件事，這關過了，動作會了，永遠都還有下一個難度、強度，在向我招手。」陳昱伶持續精進倒立技巧，找厲害的教練學習，「要練就要練到最專業！」

勇敢前行

透過「有肌勵」，陳昱伶想鼓勵夠多人：想學、想練、想改變，就去找老師、找方法。

行動力與想法，是成就未來的關鍵。突破原本的舒適圈，你必須不怕辛苦，但也要觀察抉擇，了解自己的能力，擇自己所愛，不過度執著，才能勇敢前行。

唯有不斷強化自己，才會有更大的舞台。