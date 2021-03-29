吃素卻膽固醇超標？醫檢師健身一年，抵不過花4個月做對一件事！

吃素應該身體很健康吧？在醫院工作，一定很懂養生之道吧？健身一年，體態一定超辣、體力超好嗎？醫檢師黃奕庭會對你搖搖頭，告訴你觀念正確，比盲目努力還有用！

沒自信的醫檢師

黃奕庭接受女性健身社群「有肌勵」採訪，分享即便是醫療人員，也會有錯誤觀念。

她這樣描述自己的過往：從小就是很沒有自信、又不聰明、身材體態又胖胖的、在校成績非常不好的一位普通女生。

求學階段，黃奕庭每天去補習班，也跟很多班上同學請教功課，但就是怎麼樣都學不會；班導師甚至在最後要學測的時候，要求她申請調班，以免她的成績影響班上的在校成績平均排名。

她一直對自己的表現感到沮喪，也總是沒自信；即變最後她努力考上了國家考試成為醫檢師，在醫院有份穩定的工作，她依然是那個自卑的女孩，覺得這沒有什麼好值得開心的。

吃素怎麼身體會出問題

黃奕庭是一位蛋奶素飲食者，一次醫院的抽血檢查，發現她的膽固醇及血色素居然不及格！讓她完全無法接受；她認真檢視和朋友出去遊玩的照片，對日漸臃腫的身材實在難以放入眼簾，下定決心改變體態。

她開始每天下班後到健身房，跑跑步機運動，花錢請私人教練，但是依然沒有正確的飲食觀念，運動後吃高碳水的食物，以為不會受影響。

為了瘦身，黃奕庭早餐吃兩份蛋餅、一杯紅茶；午餐吃兩碗飯和五樣素菜；晚餐只吃餅乾。這樣子持續一年的時間，身材依然沒有變化，荷包倒是變瘦了。

選擇正確的食物

後來，她透過網路認識了現在的健身教練，她才發現，原來要有好的體態，「飲食」是最大的關鍵。因為人必須一天吃三餐，但卻不可能一天運動三次！

黃奕庭開始學習如何選擇正確的食物，分辨哪些是加工品？哪些是含油量較多的食物？運動後肌肉最飢渴，她選擇易吸收、利於肌肉合成的蛋白質，讓她的運動功效事半功倍。

這次。只花了四個月的時間，黃奕庭體重雖然只減1公斤，體脂肪卻減了5%，褲子的尺碼從XL進步到了S。

自信出現了

過去，黃奕庭的精神體力都很不好，但她都以為是沒運動的關係；開始運動後，她也沒有很大的改善。

直到後來學會正確的飲食，加上正確的運動，她才有好精神、好體力來應付醫院的工作。體態變好看了，她也開始對自己慢慢有自信，開始和人分享，買喜歡的東西犒賞自己。

後來，她思考，「與其讓病人來醫院找我，為什麼不讓他們在前端就被預防、被照顧好呢？」

黃奕庭開始跟著教練學習，也考取了教練執照，在醫檢師工作之餘，開始協助人們體態上的改變，以及健康上的改善。

外表父母決定 活得漂亮自己決定

透過「有肌勵」，黃奕庭想鼓勵更多人，人生最重要的，一定要讓自己不管在哪個面向都要設定目標，外表是父母決定的，但是活得漂亮，才是我們最可以控制的！

女生一定要健康，有健康的身體狀態，才能有更多的機會，去創造更大的價值。

讀萬卷書，不如行萬里路；行萬里路，不如高手指路。在確定好目標後，可以尋求專業的人學習，並且找出自己適合的那條路。