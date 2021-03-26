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從小被說：你以後不會成功！ 全台最辣雙胞胎健身教練：只要偷懶，就想起當初霸凌我的人

聯合新聞網 / 張念慈
「全台最辣雙胞胎健身教練」劉珈含、劉珈妤，形象陽光正面。圖片由劉珈含授權「有肌勵」刊登
「全台最辣雙胞胎健身教練」劉珈含、劉珈妤，形象陽光正面。圖片由劉珈含授權「有肌勵」刊登

歐美系火辣身材、陽光自信笑容，一張張性感照片，都和眼前這位接受採訪、傻氣純真的女孩，很不搭。

劉珈含，是「全台最辣雙胞胎健身教練」的姐姐，她和妹妹劉珈妤，最近創設服飾品牌。看似人生勝利組，以為要談的，會是人生制勝法則；沒想到，揭開的，卻是一段段不忍卒睹，破碎艱辛的成長陰暗。

不被期待的孩子

劉珈含接受女性健身社群「有肌勵」採訪，吐露奔放外表下，不為人知的過往。

出生務農家庭，家裡窮，父母一直希望生男丁，沒想到卻連生了三個女兒，其中一對就是她和妹妹兩個雙胞胎。

因為家中經濟壓力繁重，加上小時候皮膚黑、長得醜，和白白淨淨的大姊相比，兩姊妹注定得不到關愛。

兩姊妹考試考不好，被打；過敏打噴嚏，被打。體罰的道具從衣架換到藤條，常常全身是傷、鮮血斑斑。餐桌上，總是只能吃剩菜剩飯。

永遠得不到安慰

劉珈含和妹妹一直很自卑，在學校被霸凌，取笑皮膚黑的他們是「黑鬼」；因為在家裡吃不飽，在學校食量很大被罵是「豬」。她走路只看看地上，不敢望向別人的眼光。

她努力在學校壓抑著委屈，只能回到家裡哭，家人卻從來不安慰，反而幸災樂禍說：「你現在終於知道，全世界不是只有我恨你吧。」

「你以後長大去當妓女」、「長那麼醜以後沒有人要你」、「以後不會成功」這些來自最親近人的標籤，深深烙印在劉珈含的心上，讓原本應該歡樂青春的童年，破了好大一個洞。

變瘦就會得到愛了嗎

為了符合雙親期待，劉珈含努力想美白、變很瘦，她開始每天不吃飯一直跑步，花了3個月162公分瘦到只剩39公斤。

成功瘦身後，身體卻突然反撲，劉珈含得到暴食症，一周胖了10公斤，她回頭看這一切，哭著問自己「我到底在幹嘛？」，

高中時，她開始打工賺錢，看國外很多人健身，邊跟著看影片一邊自己做。當時，基隆家鄉沒有健身房，她就花一小時坐火車去台北健身，再坐一小時火車回基隆。

大學時，劉珈含更是拚了命的每天打三份工養活自己，為了省錢，她每晚只喝沖泡的燕麥粥加燕麥充飢，她不參加學校社團、犧牲和同學用餐時間，每天上兩次學校免費的健身房。

「全台最辣雙胞胎健身教練」劉珈含、劉珈妤，形象陽光正面。圖片由劉珈含授權「有肌勵」刊登
「全台最辣雙胞胎健身教練」劉珈含、劉珈妤，形象陽光正面。圖片由劉珈含授權「有肌勵」刊登

不怕被嘲笑的夢想

劉珈含總是告訴同學「以後我要當健身教練！」所有人都取笑她；當時，基隆連健身房都沒有。

如今，劉珈含和妹妹劉珈妤都是健身教練；很多學生，是過去曾經取笑過他們的的高中和大學同學。

「做重訓是人生最棒的決定」劉珈含表示，人生很多事不見得會有結果，考試、加薪，不見得努力就會有正向收穫；但，重訓會。

過去她不斷被嘲諷「你長得很醜，以後沒人要」；健身7年後，她成為別人希望成為的目標，擁有好身材、更多了不曾在她生命中出現的自信。

相信你可以

面對過往的傷痛回憶，如今，劉珈含也漸漸能釋懷，理解當年家裡沒錢，雙親壓力很大，才會有這樣的教養方式。

「但是，我知道我不想這樣對待人。我喜歡善待別人，以前太多人對我不好，如果現在我可以讓別人過得好，我會努力去做。」這是藏在艷麗外表下，劉珈含的溫柔。

關於夢想，她也一直努力邁進。

「我總是比別人更努力，只要想偷懶一點點，就會想起以前霸凌我的那些人。」如今，她和妹妹都成為健身教練，24歲的今年，更一起創立服飾品牌。

透過「有肌勵」她想鼓勵更多人：

我一直沒有忘記初衷。

我想做的事，真的成真了。

不管你現在在人生哪個階段，

只要你相信你可以，你就可以達到，

｢有肌勵｣是女性專屬健身夥伴，提供健身資訊、健康方法，更提供滿滿的鼓勵和正能量，給女性肌力，也給女性激勵，讓姐妹們的健身路上，不孤單！

YT：有肌勵https://pse.is/UYA9X

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IG：https://www.instagram.com/udnGpower

社團：女性專屬|健身的我超美

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