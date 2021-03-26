快訊

幼稚園老師IG貼小孩正臉照狠罵「智障」 園方緊急開除滅火

民間收到疑失蹤飛官定標器訊號 軍方趕赴現場確認

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影片／膝蓋痛真正原因? 膝蓋痛最完整的膝蓋評估放鬆與矯正

聯合新聞網 / 張念慈
膝蓋疼痛，問題可能出在其他地方？阿舟物理治療師教民眾評估方式。
膝蓋疼痛，問題可能出在其他地方？阿舟物理治療師教民眾評估方式。

你是不是也覺得膝蓋疼痛？或是身旁的人有膝蓋疼痛問題？根據研究，有近五成的人有膝蓋疼痛問題，等於每兩個人就有一個有膝蓋疼痛困擾。膝蓋為什麼會痛？怎麼處理比較好？物理治療師阿舟分享3大步驟，教你擺脫惱人膝蓋問題。

「阿舟物理治療小教室」物理治療師阿舟表示，許多人誤會，膝蓋疼痛只要處理膝蓋就好？其實，膝蓋疼痛問題不應該只看膝蓋本身而已，而是應該看膝蓋上方的髖關節，和膝蓋下方的腳踝。

膝蓋可以說是身體部位的中繼站，如果它是一座橋，想像一下橋斷了，可能不僅是喬本身很脆弱，也可能是橋的兩端出了問題。包括爬山、攀岩、走路、跑步都是全身連動的，要解決膝蓋疼痛問題，建議全部一起訓練，會好得更快。

｢有肌勵｣是女性專屬健身夥伴，提供健身資訊、健康方法，更提供滿滿的鼓勵和正能量，給女性肌力，也給女性激勵，讓姐妹們的健身路上，不孤單！

YT：有肌勵https://pse.is/UYA9X

Fb：https://www.facebook.com/udnGpower

IG：https://www.instagram.com/udnGpower

社團：女性專屬|健身的我超美

相關新聞

影片／膝蓋痛真正原因? 膝蓋痛最完整的膝蓋評估放鬆與矯正

你是不是也覺得膝蓋疼痛？或是身旁的人有膝蓋疼痛問題？根據研究，有近五成的人有膝蓋疼痛問題，等於每兩個人就有一個有膝蓋疼痛困擾。膝蓋為什麼會痛？怎麼處理比較好？物理治療師阿舟分享3大步驟，教你擺脫惱人膝蓋問題。

23歲膝蓋壞死輪椅度日 她辭公務員考上健身教練：人生，應該選擇可以快樂的事！

23歲，才剛大學畢業呢！別的同學仍在茫然找工作，她卻已順利考上公務員。到單位報到沒多久，卻突然膝蓋骨頭壞死，無法走路、肌肉萎縮，坐輪椅度日。人生，是不是就畫下句點了？

幼時騎車自撞差點身亡、玩板韌帶受傷 長板女孩謝岱妤：哪裡跌倒，哪裡站起來！

｢碰！｣巨大重擊聲，驚動屋內的人外出查看，｢啊！快點叫救護車啊！｣地下室地板上，躺著滿頭鮮血的小女孩，身旁倒著一輛腳踏車。送醫後，撿回一命，額頭留下長疤。小女孩沒因此畏怯挑戰，反而越挫越勇，成了長板女王。

影片教學/4招伸展操，輕鬆解決腰痠背痛

長時間坐辦公室、緊盯著電腦或電視，總會覺得腰痠背痛。但不少人解決的方式，是多休息就好。物理治療師林家億表示，多休息對痠痛緩解有限，民眾可以透過4招伸展，就可以輕鬆解決腰痠背痛啦！

母親重病被迫放棄夢想 創業家陳婕瑀：看別人的勵志故事，不如創造自已的勵志故事

曾經以為，自己會是個珠寶設計師。音樂、藝術，就是一輩子了吧？那一天，母親突然腦溢血倒下，已經走在夢想的道路，卻被迫提早離場，承繼家業，放棄未來。我完成了所有人的夢想；那，我的呢？

影/5分鐘上手！安全有效深蹲教學

提到鍛鍊肌力最簡單的方式，不少人都會推薦｢深蹲｣，但是深蹲方式百百種，不少人擔心深蹲錯誤傷膝蓋，或是姿勢錯誤效果不佳，｢5分鐘上手！安全有效深蹲教學｣，教你輕鬆學好深蹲！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。