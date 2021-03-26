影片／膝蓋痛真正原因? 膝蓋痛最完整的膝蓋評估放鬆與矯正

你是不是也覺得膝蓋疼痛？或是身旁的人有膝蓋疼痛問題？根據研究，有近五成的人有膝蓋疼痛問題，等於每兩個人就有一個有膝蓋疼痛困擾。膝蓋為什麼會痛？怎麼處理比較好？物理治療師阿舟分享3大步驟，教你擺脫惱人膝蓋問題。

「阿舟物理治療小教室」物理治療師阿舟表示，許多人誤會，膝蓋疼痛只要處理膝蓋就好？其實，膝蓋疼痛問題不應該只看膝蓋本身而已，而是應該看膝蓋上方的髖關節，和膝蓋下方的腳踝。

膝蓋可以說是身體部位的中繼站，如果它是一座橋，想像一下橋斷了，可能不僅是喬本身很脆弱，也可能是橋的兩端出了問題。包括爬山、攀岩、走路、跑步都是全身連動的，要解決膝蓋疼痛問題，建議全部一起訓練，會好得更快。