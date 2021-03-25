23歲膝蓋壞死輪椅度日 她辭公務員考上健身教練：人生，應該選擇可以快樂的事！

23歲，才剛大學畢業呢！別的同學仍在茫然找工作，她卻已順利考上公務員。到單位報到沒多久，卻突然膝蓋骨頭壞死，無法走路、肌肉萎縮，坐輪椅度日。人生，是不是就畫下句點了？

那一年的淚水和不安，對溫蒂來說，依然清晰如昨日。溫蒂接受女性健身社群「有肌勵」的採訪，吐露這段艱辛過往。

花樣年華變輪椅人生

溫蒂23歲到公家單位任職沒多久，突然覺得走路會痛、膝蓋不舒服，拖了一段間才就醫，照了核磁共振、抽血、全身掃描，發現膝蓋骨頭已壞死，卻找不到任何原因。

她沒辦法走路，站起來膝蓋必須承受重量，劇烈疼痛，只能用拐杖走路。溫蒂請完所有的病假、延長病假，必須返回職場了，只能每天由爸媽開車接送，再推著輪椅帶她上班。

連續4年的時間，溫蒂透過關節鏡的小手術搭配復健、吃藥，前期骨頭壞掉，她因為無法行走，肌肉萎縮很嚴重，出門只能依賴輪椅或拐杖，更只能在室內活動，避免在室外發生危險。

因為左右腳膝蓋骨頭輪流壞死，兩年後，她才能重新學習怎麼走路。

要不要分手

還是花樣年華的青春少女，溫蒂沒了未來。她躲在家中，避開所有社交活動，別人惋惜「這麼年輕，怎麼會這樣？」在她心上，只是千斤重。

她流著眼淚對男友說「我們分手吧，不要拖累你。」男友卻始終不離不棄，即便遠距離戀愛，但只要兩人見面，就會推輪椅帶溫蒂出門曬大陽，鼓勵她把心門打開。

肌力實在耗損太嚴重，為了找回健康生活，旁邊人的問她「要不要嘗試健身？也許不會更好，但試試看，說不定會越來越好。」。溫蒂在母親陪伴下，開始到健身房健身，從機器式腿推開始，母親則在旁拿著拐杖，緊張盯著，深怕女兒再跌倒受傷。

過去實在太不愛自己

溫蒂國小時就覺得自己胖，沒有自信，她一直相信「只要我變瘦，就會有自信。」常年不讓自己超過50公斤。

準備考公務員時期間，更為了怕胖，每天只喝兩杯拿鐵，逼自己專心念書不要有食慾。

最瘋狂的減重經驗，是溫蒂連續3個月時間，早晚只吃喝流質食物，168公分從60公斤減到47公斤，卻也遭遇停經3個月，馬上復胖的身體報復。

自從膝蓋受傷後，對營養的需求增多，溫蒂只想著如何讓自己能行走，懊惱「以前怎麼會這麼不愛自己」。

我可以蹲馬桶了

膝蓋受傷後，溫蒂只能使用兩邊有扶手的坐式馬桶，如廁成為不能出門的無奈理由。

重訓兩年後，一次到了沒有坐式馬桶的場合，尿急的她試著使用蹲式馬桶，發現腿部肌力回來了，她竟然可以蹲了，興奮昭告家人「我可以蹲馬桶了！」她逐步擺脫電梯，開始可以行走上下樓梯。

重訓，幫助溫蒂的生活恢復正常狀態，改變生活品質；對於體型的看法，也全然改變：不用看起來很纖細，整個人有力量、有自信更重要！

她更感恩，遇到好的教練，讓她的人生重回正軌，萌生「想當教練，幫助更多人」的念頭。

再不改變就不敢改變了

溫蒂是英文系畢業，當年同儕都在瘋考公務員，對人生沒有目標的她，跟著報考也順利考上；生病後，她才發現，這樣的人生不是她想要的，如果要做到65歲退休，「這樣的人生會快樂嗎？」

她不甘心。生病時間太長了，所有的黃金歲月都在看病，溫蒂想去做她想做的事。「如果為了我的夢想去努力，失敗了我也甘願。」

任職公務員6年後，溫蒂檢視手上考取的健身教練執照，思考「已經快30歲了，如果我再不做改變，就不敢改變了。人生，應該要選擇可以讓自己快樂的事！」

她辭去公務員，轉職成為健身教練，透過分享故事，幫助更多人改善生活，不斷提醒學生「減肥是短期的，長期運動才是健康的方式。」

追求想要的生活

如今，溫蒂已經成為健身教練兩年，當年為她推輪椅的男友，如今已是老公了。透過「有肌勵」，溫蒂想鼓勵更多人：

如果你不喜歡現在的生活，現在就要開始行動，一點一滴地做出改變。

因為你想要的生活，都藏在你不喜歡的改變裡面。

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