幼時騎車自撞差點身亡、玩板韌帶受傷 長板女孩謝岱妤：哪裡跌倒，哪裡站起來！

｢碰！｣巨大重擊聲，驚動屋內的人外出查看，｢啊！快點叫救護車啊！｣地下室地板上，躺著滿頭鮮血的小女孩，身旁倒著一輛腳踏車。送醫後，撿回一命，額頭留下長疤。小女孩沒因此畏怯挑戰，反而越挫越勇，成了長板女王。

從小就是冒險女孩

謝岱妤接受女性健身社群「有肌勵」採訪，笑著回顧過往。

從小就有冒險家的精神，幼兒園時謝岱妤騎腳踏車，從家裡的1樓大斜坡衝到地下室B1，快速撞擊牆壁，頭部重創昏迷，嚴重腦震盪，縫了20幾針，還差點喪命。

這場意外，在她頭上留下長長疤痕，國小到國中她極度不自信，總是留著厚厚的瀏海，怕被別人發現頭上的疤痕。

雖然如此，她依然「野」。畢業旅行，她總是挑笑傲飛鷹、大怒神等刺激遊戲挑戰。但是，就是不愛運動。

因為幼年吃太多西藥，導致腸胃吸收不佳，成為完全吃不胖的紙片女孩，讓謝岱妤少了運動的理由；求學階段，只要上體育課，就躲在一旁聊天。

長板超帥的

大一時，她在網路影片看到有人在玩滑板，空中跳躍翻滾、急速衝下坡，看來熱血沸騰。

她馬上就被這項刺激的運動所吸引，買了長板，開始練習後才發現自己體力不足，不少長板玩家都透過健身鍛鍊肌力，變跟著參與健身，體態也跟著改變。

後來，過瘦的她為了參加健美比賽，不斷補充蛋白質、雞胸肉、吃碳水化合物，讓自己增肌，拿下了女子比基尼賽第四名。

喜歡自己最美

練習長板過程中，謝岱妤曾經因長板需翻來翻去，她在練招術時沒站穩，導致翻倒韌帶撕裂傷，舊傷一直沒好，讓她無法嘗試很多喜愛的運動。

長板滑行過程中，風會把蓋在額頭前的瀏海吹開，也讓疤痕露出。一開始，謝岱妤還努力遮掩，但慢慢的，覺得這樣也沒什麼不好，喜歡自己、專注做自己的樣子最美！她是場上引人注目的焦點，也拿下諸多長板賽佳績。

比運動危險的是不知道方法

過去那個躲在陰影下，逃避體育課的女孩，如今截然不同了！

謝岱妤總是踩著長板到戶外曬大陽、潛入海底玩自由潛水，飛去澳門跳自由落體。從小到大體檢都被列在過輕選項的她，也努力增肌，讓體態變的更好看。

一開始，害怕家人擔心「長板和潛水很危險！」只能晚上瞞著家人偷偷去滑長板、潛水；如今，家人慢慢可以接受，「當年那個自撞的小女孩，長大了！」

哪裡跌倒哪裡站起來

從騎單車高速滑坡，到踩踏著長板快速前進，謝岱妤一直都在與速度拚搏。

透過有肌勵，她想鼓勵更多人：

如果累了就停下來一下，在哪裡摔到了，就在那裡站起來。

只有向前滑行，才能使人進步。

喜歡自己，就能夠發現更美好的自己。