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影片教學/4招伸展操，輕鬆解決腰痠背痛

聯合新聞網 / 張念慈
透過伸展操，可讓身體疲憊獲得舒緩。Pixels
透過伸展操，可讓身體疲憊獲得舒緩。Pixels

長時間坐辦公室、緊盯著電腦或電視，總會覺得腰痠背痛。但不少人解決的方式，是多休息就好。物理治療師林家億表示，多休息對痠痛緩解有限，民眾可以透過4招伸展，就可以輕鬆解決腰痠背痛啦！

影片中，｢生生優動 運動物理治療所｣物理治療師林家億，示範4個動作，民眾可以就近利用身旁有的工具，例如門板、椅子、床或地板，就可以有效舒緩長時間駝背，造成胸大肌緊繃的疼痛。

｢有肌勵｣是女性專屬健身夥伴，提供健身資訊、健康方法，更提供滿滿的鼓勵和正能量，給女性肌力，也給女性激勵，讓姐妹們的健身路上，不孤單！

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社團：女性專屬|健身的我超美

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