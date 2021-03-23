聽新聞
test
0:00 / 0:00
影片教學/4招伸展操，輕鬆解決腰痠背痛
長時間坐辦公室、緊盯著電腦或電視，總會覺得腰痠背痛。但不少人解決的方式，是多休息就好。物理治療師林家億表示，多休息對痠痛緩解有限，民眾可以透過4招伸展，就可以輕鬆解決腰痠背痛啦！
影片中，｢生生優動 運動物理治療所｣物理治療師林家億，示範4個動作，民眾可以就近利用身旁有的工具，例如門板、椅子、床或地板，就可以有效舒緩長時間駝背，造成胸大肌緊繃的疼痛。
｢有肌勵｣是女性專屬健身夥伴，提供健身資訊、健康方法，更提供滿滿的鼓勵和正能量，給女性肌力，也給女性激勵，讓姐妹們的健身路上，不孤單！
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言