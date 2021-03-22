母親重病被迫放棄夢想 創業家陳婕瑀：看別人的勵志故事，不如創造自已的勵志故事

曾經以為，自己會是個珠寶設計師。音樂、藝術，就是一輩子了吧？那一天，母親突然腦溢血倒下，已經走在夢想的道路，卻被迫提早離場，承繼家業，放棄未來。我完成了所有人的夢想；那，我的呢？

幸福一夕消失

38歲的陳婕瑀，接受女性健身社群｢有肌勵｣採訪，提到她一直都是幸福的孩子。父母努力工作，給予她衣食無虞的生活，還一路依照女兒的興趣，學音樂、藝術到大學畢業。

大學畢業後，陳婕瑀申請到國外的設計學院，準備到義大利唸攻讀珠寶設計；卻在申請完學校不到半年時，母親因為過度勞累，突然腦溢血倒下，呈現植物人狀態，住進安養中心。

全家都亂了！父親提早退休，陳婕瑀也因此放棄夢想，承接母親的保險事業，繼續服務，也接下了負責家庭家計的重擔。

所有人都幸福了就好嗎

被迫放棄藝術夢想，從事自己不喜愛的工作，陳婕瑀雖然外表依然微笑，但內心卻累積許多的壓力、抑鬱和焦躁，長達近8年的時間，一直非常不快樂。

從小愛美的她，更在產後生身材大走樣，163公分體重增至近70公斤，曾經嘗試過非常多的減重方式，想恢復生孩子前的體態，但總是以失敗結果收場。

後來，因為好姐妹的鼓勵和開導，讓她重新思考如何健康的減重、美麗的塑身，才能陪著孩子健康快樂的成長。

運動飲食雙管齊下

陳婕瑀開始運動，透過有氧運動和TRX來幫助身體燃脂的動作，每週2至3次的重訓，來強化訓練肌肉和雕塑線條；偶爾和家人、小孩、朋友，到戶外爬山郊遊，呼吸新鮮的空氣。

飲食的部分，先做完身體質量的測量，了解自己身體多餘和缺乏的部分，開始做飲食控制、多喝水。同時也補充身體必須的營養素和維他命，輔助達到減脂的效果，還能在瘦下來同時，讓肌膚保持光澤彈性。

找回夢想的動力

透過規律的運動生活，如今陳婕瑀的體態比20幾歲時還好，線條更結實，氣色也更紅潤健康。帶孩子出門，眾人都不太相信，她已經有兩個上國小的小孩。

養成運動習慣後，心情和情緒也改變了，不容易因為外在的影響，而有過大的起伏；面對挫折和問題，都能更正面的思考和解決，也更有動力朝自己的夢想前進。

夢想不怕遲

最棒的是，在她塑身成功後，2019年她在好姐妹邀請下，創業成立社交電商的保養品牌，2020年底更考取「體重管理師」的證照。

如今，她是創業家，也是美的傳遞者，當年被迫放棄的音樂、藝術夢想，一個一個找了回來。

創造自己的故事

透過有肌勵，陳婕瑀想鼓勵更多人：每個人都有自己期待的美好模樣、想去完成的夢想。但是看再多的勵志故事，到底還是別人的經歷，遠遠都比不上自己，下定決心去完成屬於自己的故事。

希望她的故事，能鼓勵到跟她一樣愛美，卻又被現實生活壓抑的女孩們，「我可以，妳們一定也可以！」