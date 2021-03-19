快訊

鮭魚「回流」！北市兩天52人改名 今已11人改回

日系外資估宏達電今年恐續虧損 目標價降至25元

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影/5分鐘上手！安全有效深蹲教學

聯合新聞網 / 張念慈
提到鍛鍊肌力最簡單的方式，不少人都會推薦｢深蹲｣。圖片/canva
提到鍛鍊肌力最簡單的方式，不少人都會推薦｢深蹲｣。圖片/canva

提到鍛鍊肌力最簡單的方式，不少人都會推薦｢深蹲｣，但是深蹲方式百百種，不少人擔心深蹲錯誤傷膝蓋，或是姿勢錯誤效果不佳，陳少偉Allen教練就分享｢5分鐘上手！安全有效深蹲教學｣，輕鬆學好深蹲！

｢壯運動｣社團分享，深蹲好處多多，除了能強化大腿股四頭肌、臀部股外側肌、大腿後肌、下肢的肌腱與靭帶，更重要的是操作起來非常方便，不須要器材場地，隨時隨地都可做，CP值超高！

從「深蹲」開始，不但可以強化肌肉，再創體能高峰；還可以協助下半身關節穩定，不怕跌倒；更可以強化免疫力與新陳代謝，不花錢達到瘦身效果。

更多健身技巧看這裡

粗腿、大屁股掰掰啦！下半身瘦身攻略 一個月改頭換面！

在家就可以練翹臀？相撲走路訓練臀中肌｜相撲走路、翹臀訓練、臀部訓練

深蹲蹲對了嗎？物理治療師教你辨別4種錯誤深蹲姿勢

｢有肌勵｣是女性專屬健身夥伴，提供健身資訊、健康方法，更提供滿滿的鼓勵和正能量，給女性肌力，也給女性激勵，讓姐妹們的健身路上，不孤單！

YT：有肌勵https://pse.is/UYA9X

Fb：https://www.facebook.com/udnGpower

IG：https://www.instagram.com/udnGpower

社團：女性專屬|健身的我超美

相關新聞

影/5分鐘上手！安全有效深蹲教學

提到鍛鍊肌力最簡單的方式，不少人都會推薦｢深蹲｣，但是深蹲方式百百種，不少人擔心深蹲錯誤傷膝蓋，或是姿勢錯誤效果不佳，｢5分鐘上手！安全有效深蹲教學｣，教你輕鬆學好深蹲！

「老師，拜託輔導我吧！」辣照曝光網轟動 超正輔導老師：你的好，不需要別人證明

「老師，妳好漂亮，可以找你聊天？」「不行，給我回去好好念書。」輔導老師操玫萱有著亮麗外表，還是健美選手，走到哪裡都是矚目焦點，但其實過往她曾經被取笑「好黑！好醜！」醜小鴨到底怎麼變天鵝的？

「流星花園」真實篇！努力真的可以翻身嗎？劉姵君：只要你想要，沒有做不到

「流星花園」漫畫中，女主角的父母勒緊褲帶讓她念貴族學校，成功嫁入豪門，改變人生。現實生活中，家境貧困的劉姵君，也被父母送進私立國中，期待女兒人生可以不同。然而，跌跌撞撞、自卑體弱的她，真能翻轉命運嗎？

面對不滿意的人生 營養師蔡家芸：不要放棄，而是要堅持下去！

「當你想做一件事，整個宇宙都會聯合起來幫助妳！」營養師這條路，蔡家芸挑戰第三次轉學考才成功；曾為體重斤斤計較，被數字綁架患得患失。如今，她是營養師，也是健身教練，即便痛苦卻「不想後悔」的堅持，逐夢踏實。

瘋登山，但你真的會用登山杖嗎？登山杖挑選使用教學

登山健行蔚為風潮，戶外運動常可見民眾把雨傘或竹竿當登山杖使用；或是買了登山杖，就上山下海都同一根帶著走。這樣，真的可以嗎？選錯登山杖、用錯方法，小心助力成阻力！

瘋重訓、爬山 關節老化年輕化 運動醫學醫師教你找回關節健康

健身風氣夯，重訓人口越來越多；疫情不能出國，許多人轉而瘋爬山，但無論重訓或爬山，沒做好準備就上場，卻反而讓年輕的關節提早磨損老化。亞東醫院運動醫學科主任張君健，提出「找回關節健康三步驟」，運動不再是關節殺手。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。