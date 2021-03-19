影/5分鐘上手！安全有效深蹲教學

提到鍛鍊肌力最簡單的方式，不少人都會推薦｢深蹲｣，但是深蹲方式百百種，不少人擔心深蹲錯誤傷膝蓋，或是姿勢錯誤效果不佳，陳少偉Allen教練就分享｢5分鐘上手！安全有效深蹲教學｣，輕鬆學好深蹲！

｢壯運動｣社團分享，深蹲好處多多，除了能強化大腿股四頭肌、臀部股外側肌、大腿後肌、下肢的肌腱與靭帶，更重要的是操作起來非常方便，不須要器材場地，隨時隨地都可做，CP值超高！

從「深蹲」開始，不但可以強化肌肉，再創體能高峰；還可以協助下半身關節穩定，不怕跌倒；更可以強化免疫力與新陳代謝，不花錢達到瘦身效果。

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