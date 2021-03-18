「老師，拜託輔導我吧！」辣照曝光網轟動 超正輔導老師：你的好，不需要別人證明

「老師，妳好漂亮，可以找你聊天？」「不行，給我回去好好念書。」輔導老師操玫萱有著亮麗外表，還是健美選手，走到哪裡都是矚目焦點，但其實過往她曾經被取笑「好黑！好醜！」醜小鴨到底怎麼變天鵝的？

只會念書的醜女孩

操玫萱接受女性健身社群｢有肌勵｣採訪，分享這段黑歷史。

從小，操玫萱就是專注投入學習的乖女孩，不知道怎麼打扮自己、不運動，始終被嘲笑：「胖胖的、黑黑的，好醜」，她沒有自信、與外界隔絕，不懂怎麼與人相處。

就讀中山女高期間，她總是羨慕勇於表達自己、很有想法、未來目標的女孩，「我到底想要活成什麼模樣？」卻一直找不到自己，找不到未來，只有青澀慘淡的茫然。

鼓起勇氣改變

她從小過敏嚴重，異位性皮膚炎發作時，手、腳、臉都會脫皮、嘴唇紅腫、發癢，一流汗就更不舒服，即便醫生勸她透過飲食和運動改善，她仍排斥運動。

大學念教育系輔心輔系，大三時覺得必須改變，都要踏入社會了，這樣下去很不開心，為了改善嚴重過敏問題，想變健康、變漂亮，希望自己活成健康有力量的樣子，終於鼓起勇氣踏入健身房。

躲在角落運動

剛開始，操玫萱只敢躲在角落走跑步機，跑步超過5分鐘就喘得要命。走了半年，慢慢有熟識的健友，教導她學習重量訓練，越來越多歡樂的元素加進來，讓她開始喜歡運動；透過重量訓練、有氧、瑜珈、飲食控制。

3年下來，身體開始不一樣。過敏狀況改善、精神狀態變好，牛仔褲29腰變回24腰，可以跑步1小時，心情變得很正向，不再陷入自我懷疑、負面情緒裡。今年更在人生第一場健美比賽中，拿下好名次。

運動輔導幫學生更多

擔任輔導老師後，她將自己透過運動改變封閉人生的方式，影響更多學生。

有學生憂鬱症，或是家中喪親、分手，容易情緒不穩定、大起大落，她利用瑜珈正念呼吸，幫助學生穩定情緒；學生不願談，就陪著去操場走一走、打打球，師生溝通更無礙。

工作一整天下來，聽了很多負面心情、故事，她學習透過吃好吃的東西、好好運動，轉換心情，帶著正面能量，隔天繼續好好工作。運動、美食、旅遊，

也幫助她不再依賴過敏藥物、知道如何聆聽身體聲音、由內而外展現自信。

提升職能幫助更多人

在教育現場，她也感慨面對心理有傷的學生，學校能做的有限，有時候遇到家人朋友有狀況需要幫忙，她能力卻不足。

她決心回到校園，考進師大心輔所，不只是在校園裡擔任輔導老師，而是進一步準備考心理師證照，希望提升專業，回到社會層面幫助更多人。

好好愛自己

透過運動，操玫萱慢慢接納了自己不是紙片人的這件事，發覺自己的優點。透過有肌勵，她希望鼓勵更多人「好好愛自己，你會發現自己其實真的很棒。」

很多人內在都很容易沒有自信，不知道自己想要的樣子是什麼模樣。可以試著從你做了會很開心，這個開心可以延續的、長久的事情先開始，可能是跑步、可能是繪畫，久了也會因為這樣更愛自己，覺得自己有價值。

這樣的熱情會形成正向循環，幫助自己把事件做得很好，肯定自己，不再需要透過別人說自己很棒。