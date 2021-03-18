「流星花園」真實篇！努力真的可以翻身嗎？劉姵君：只要你想要，沒有做不到

「流星花園」漫畫中，女主角的父母勒緊褲帶讓她念貴族學校，成功嫁入豪門，改變人生。現實生活中，家境貧困的劉姵君，也被父母送進私立國中，期待女兒人生可以不同。然而，跌跌撞撞、自卑體弱的她，真能翻轉命運嗎？

陰影裡長大的女孩

劉姵君接受女性健身社群｢有肌勵｣採訪，分享過去沒有自信的過往。

她的父母只有國小畢業，父親是裁縫師、母親則靠家庭代工養家，收入微薄，卻仍辛苦存錢讓三個孩子都唸私立國中，一心期待兒女有所成就。

可惜，「流星花園」故事中，念貴族學校，就可以翻身，畢竟只是編織出來的偶像劇情節。

劉姵君和大多數女孩一樣，普通、不擅長交談，沒什麼自信，因為腸胃不健康，所以氣色很差，身體弱、體力也差，不會讀書的她，在同儕中顯得暗淡，總是羨慕別人自信的樣貌。

當醫護人員就可以變健康了吧

劉姵君從小就是藥罐子，時常感冒、脹氣、拉肚子，因為崇拜醫護人員社經地位高，她高中選讀護校，學校就在醫院旁邊，拿藥很方便，可以幫助別人又可以照顧自己。

大學就讀放射科系，原以為醫護人員背景，可以幫助身體變健康，但她仍然平均3個月就急性腸胃炎、上吐下瀉，更因長期腸胃炎造成體力差、貧血，不愛運動時常氣喘吁吁。5年前在國外滑倒，更因缺乏肌力導致後遺症不斷。

再這樣下去不是辦法

隨著年紀的增加，代謝變差，劉姵君的腰痠背痛、腸胃問題在2019年底來到最糟糕的巔峰，晚上睡覺常常被腰痠背痛痛醒，再多的按摩也無法解決。

她下定決心要解決腸胃問題，開始透過飲食調整及營養品補充，吃一個拳頭的飯或地瓜，搭配青菜、原型肉類，例如白斬雞、煎魚等，幫助腸胃變健康。

劉姵君也開始開始重訓，一周兩次重訓，每次1小時；另外3天看影片作徒手核心訓練30分鐘，雖然核心很弱，但勤能補拙；等到核心穩定了，她再加做每天10分鐘腹肌核心運動。

找回對自己的專注

過去，劉姵君常常焦慮，覺得自己不夠好，羨慕他人財富自由、人生好自在。運動過程中，她學會「靜心」專注在自己身上，不要看其他人。

透過規律運動，明顯感受腰酸背痛改善，不須再倚賴按摩，體脂肪從26%降到23%，自信心、精神、體力，都跟著大大提升。她也創業成功，買下了夢想中的房子。

只要你想要沒有做不到

透過「有肌勵」，劉姵君希望鼓勵更多希望翻轉命運的人，「做你不甘願做的事，才能成為你想成為的人」要規律，自律才能換到自由。

只要你想要，沒有做不到。因為很想要，就算慢。也會一直想要努力往前進。就算過程再艱辛，到了終點往回看，留在心中的只會有甜美的回憶。