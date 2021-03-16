面對不滿意的人生 營養師蔡家芸：不要放棄，而是要堅持下去！

「當你想做一件事，整個宇宙都會聯合起來幫助妳！」營養師這條路，蔡家芸挑戰第三次轉學考才成功；曾為體重斤斤計較，被數字綁架患得患失。如今，她是營養師，也是健身教練，即便痛苦卻「不想後悔」的堅持，逐夢踏實。

找不到自己喜歡的樣子

營養師「小麥」蔡家芸接受女性健身社群｢有肌勵｣採訪，分享這段追逐夢想的過往。

就讀高中時，身旁都是40幾公斤的女孩，當時160多公分、50公斤的她，被笑好胖；到了大學，她體重最重達63公斤，更是被恥笑，「我到底是誰？找不到自己喜歡的樣子。」

她總是緊張，為體重又增加一公斤絕望不已。一開始，她以為跑步就會變瘦、練腹肌就會有腹肌，但過了半年，體重雖然減輕，但還是有許多鬆鬆的皮，並沒有太多肌肉，也沒有因為練了腹肌就有腹肌，力氣上也不覺得有進步。

後來她發現，透過重訓來增加肌肉量可以提高基礎代謝率，讓自己體態更好看，也不用單靠飲食或不吃來控制。她開始健身，慢慢找到自己喜歡的面貌。

要痛苦這幾年還是後悔一輩子

從小到大，蔡家芸一直不知道自己興趣在哪裡，大學就讀公共衛生科系，選修營養相關課程後才發現有營養系，因為運動開始意識到健康、意識到養生變起了轉系的念頭。

在考完第二次還沒有成功時，當時身邊的家人、朋友都叫她放棄，「你就是不適合才轉系失敗」。好幾次的夜晚，她都會問自己：「你想要痛苦這幾年，還是後悔一輩子？」

在準備第三次的考試的時候，蔡家芸告訴自己「這是最後一次了，再沒成功就回去念我討厭的科系...」沒想到卻因此成功了。

因為有了考試失利的經驗，在營養師國考前，她也很害怕自己沒考過，營養師是醫事人員中唯一還保留手寫50%的考試，她每天5點半起床、晚上12點半睡覺，每天花超過14小時以上的時間讀書，終於成功一次考取營養師！

自律的生活

在身體的鍛鍊上，如果工作忙就一周訓練三次，比較有空就一週五天鍛鍊，強調全身平均的訓練，另外針對胸背腿臀設計訓練課表。體態改變後，她又開始接觸更多功能性訓練和Crossfit，提升在舉重、力量上面的表現。

身為營養師，她也幫自己開菜單、自己備餐，飲食一直很自律，早餐吃燕麥加水果、堅果，搭配一杯豆漿，中餐和晚餐則吃馬鈴薯或地瓜加彩虹蔬菜，肉類選擇海鮮，少吃紅白肉。她也減少應酬、不吃甜食和飲料不喝。

身體越來越健康，她從室內重訓，開始愛上山和海，不論潛水、衝浪、跑步、登山都涉略，更珍惜現在可以看到的美景。

用一輩子的時間證明自己

透過「有肌勵」，蔡家芸希望分享，女生面對自己不滿意的事情、或是人生，不要放棄，而是要堅持下去！

如今，她是位營養師，也是位健身教練。「與其在意那兩三張漂亮的成績單，不如用一輩子的時間證明自己」

一個習慣的養成、一個習慣的改變，或是學會一項技能都不是一件容易的事，給自己多一點的時間，不要在還沒有建立肌肉感受度，或是適應飲食的過程中就給自己壓力。

與其追求那些短期的目標，不如把時間拉遠一點來看。當你想要達成一個目標，不要只看到那些數字的膚淺代表，才不會在過程中迷失自己真正的動力！